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إعلام عبري: تسريح 5 ألوية من غزة لإنعاش الاقتصاد

12/31/2023 2:18:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الألوية الخمسة التي تم تسريحها من قطاع غزة، ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.
بدوره، قال موقع "والا" الإسرائيلي إنه وفقا لتطورات القتال في قطاع غزة فمن المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل.-(وكالات)

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