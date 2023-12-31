إعلام عبري: تسريح 5 ألوية من غزة لإنعاش الاقتصاد

إعلام عبري: تسريح 5 ألوية من غزة لإنعاش الاقتصاد
التاريخ
12/31/2023 2:18:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الألوية الخمسة التي تم تسريحها من قطاع غزة، ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.
بدوره، قال موقع "والا" الإسرائيلي إنه وفقا لتطورات القتال في قطاع غزة فمن المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل.-(وكالات)
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