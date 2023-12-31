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نتنياهو يعرض إنجازات الجيش للخطر

12/31/2023 2:18:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس عاموس هرئيل
الجيش الاسرائيلي عرض على الجمهور في نهاية الاسبوع الماضي عددا من الانجازات الاخيرة في الحرب ضد حماس في قطاع غزة. ضمن امور اخرى، تم تدمير منشآت متشعبة للانفاق الكبيرة، التي تصفها اسرائيل بأنها انفاق استراتيجية في شمال القطاع. في نفس الوقت يستمر القتال في المعقل الاخير لحماس في الشمال، الذي لم يتم فيه حتى الآن تحقيق أي سيطرة عملياتية، حي الدرج والتفاح في شرق مدينة غزة. الهجوم الذي تقوم به هناك الفرقة 162 يتوقع أن يستمر لبضعة ايام اخرى.
تدور ايضا معارك في وسط القطاع. هناك هجوم محدود على مخيمات اللاجئين (الفرقة 99)، في الجنوب (الفرقة 36 بحجم مقلص). ولكن جهد الجيش الاسرائيلي الرئيسي ما يزال ينصب على خان يونس. هناك توجد الفرقة 98 المعززة وهي تقوم بعملية واسعة للعثور على فتحات الانفاق والسلاح. الهدف الرئيسي هناك هو المس بقيادة حماس، التي بعض كبار قادتها يختبئون كما يبدو في الانفاق الموجودة في المنطقة، اضافة الى محاولات العثور على المخطوفين.
كدرس من قضية القتل الفظيع لثلاثة من المخطوفين، الذين نجحوا في الهرب من أسر حماس، على يد الجيش الاسرائيلي في حي الشجاعية، فانه تم تشكيل في قيادات الفرق التي تشارك في الهجوم غرف عمليات تخضع لمنسق شؤون الاسرى والمخطوفين، الجنرال احتياط نيتسان الون. الهدف هو زيادة نجاعة نقل المعلومات الى القوات التي تعمل في الميدان وبالعكس، الى القيادات، في محاولة لمنع تكرار كارثة مشابهة التي جزء منها كان ينبع من حساسية هذه القضية.
جنوب خان يونس اسرائيل تقريبا لا تعمل في منطقة رفح، حيث يعيش هناك حوالي مليون فلسطيني، معظمهم تم تهجيرهم من بيوتهم ويعيشون على مساحة صغيرة جدا. هناك تغيير واضح يتم الشعور به من حيث اطلاق الصواريخ. فحجم الاطلاق على غلاف غزة انخفض الى عدد قليل من الصواريخ في اليوم. وعلى مركز البلاد يتم اطلاق صلية أو اثنتين في الاسبوع.
الجيش يدير كل هذه العمليات استعدادا للانتقال للمرحلة القادمة في الخطة ضد حماس. المرحلة الثالثة للحرب يمكن أن تشمل تقليص جزء من القوات المكتظة التي تعمل في القطاع وتسريح وحدات في الاحتياط والتركيز على مناطق معينة ما زالت حماس فيها قوية نسبيا، بالاساس على صيغة الاقتحامات اللوائية.
موعد المرحلة الثالثة
لا يمكن القول بأنه يوجد اجماع حول هذا الامر. ولكن سواء في اوساط الجنرالات في هيئة الاركان أو في اوساط بعض اعضاء الكابنت السياسي، يتضح الادراك بأن صيغة العملية الحالية في القطاع تقترب من استنفاد نفسها. هذا يتعلق، كما كتب هنا في السابق، بالاعتبارات السياسية (العلاقات مع الولايات المتحدة) والعبء على جنود الاحتياط. مع بدء السنة الدراسية صباح اليوم يخلق حساسية اخرى. فمن يسبق من في التسريح؟ الطلاب الشباب الذين يمكن أن يخسروا السنة الدراسية أو ارباب العائلات واصحاب المصالح التجارية الذين بصعوبة شاهدوا بيوتهم منذ ثلاثة اشهر؟.
المرحلة الثالثة لا تشير الى نهاية للحرب في قطاع غزة. الاهداف العلنية للمعركة ضد حماس وتفكيك هذه المنظمة من قدرتها العسكرية والنظامية، الى جانب اعادة المخطوفين، لم يتم تحقيقها حتى الآن. مع ذلك، هناك توافق في المواقف على أنه ستكون حاجة الى استخدام القوة العسكرية لفترة طويلة الى جانب الاحتفاظ بقوات كبيرة نسبيا للدفاع عن الحدود مع غزة ومع لبنان.
بعد فترة طويلة من الجمود في المفاوضات حول اطلاق سراح الـ129 مخطوف الباقين، الذين اكثر من 20 منهم هم موتى، حسب معطيات الجيش الاسرائيلي، فقد نشرت مؤخرا عدة تقارير عن دلائل على التقدم، على خلفية مبادرات جديدة للوساطة من قبل قطر ومصر. وقد استغرق رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار، 12 يوما من اجل الرد بالرفض على هذه الاقتراحات.
حتى الآن هناك من يلاحظون وجود شرخ ما في رفض حماس لاجراء مفاوضات طالما لم يتوقف اطلاق النار واسرائيل لم تسحب قواتها من القطاع. الرئيس الاميركي، جو بايدن، عمل حتى للدفع قدما بالمفاوضات خلال عطلة عيد الميلاد. التزام بايدن العاطفي بموضوع المخطوفين كبر. والحكومة الاسرائيلية في المقابل لم تضع على الطاولة أي اقتراح جوهري جديد منذ فترة طويلة.
في البنتاغون اشاروا بشكل مهذب الى الاختلافات في المواقف بين الولايات المتحدة واسرائيل، حتى في البيان الاجمالي للمحادثة الهاتفية بين وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن ونظيره يوآف غالنت. كما جاء الاثنان ناقشا الاعداد لمرحلة الاستقرار في القطاع بعد انتهاء القتال الاساسي. وقد أكد اوستن على اهمية حماية المدنيين في غزة وعلى الحاجة الى تسريع ادخال المساعدات الانسانية.
في نهاية الاسبوع تجاوز وزير الخارجية الاميركي، انطوني بلينكن، الطريق المسدود في الكونغرس وقام بالمصادقة على بيع اسرائيل قذائف مدفعية وذخيرة بمبلغ 150 مليون دولار تقريبا. بلينكن، الذي سيصل في هذا الاسبوع الى اسرائيل، يدرك الحاجة العملياتية للجيش الاسرائيلي ويعمل على زيادة الاحتياط لديه على خلفية النقص العالمي في القذائف الذي يتأثر ايضا بسبب الحرب في اوكرانيا. ولكن اليد التي تحرر هذا الخنق يمكنها مستقبلا ايضا ابطاء التيار، وفي اسرائيل يدركون هذا الامر بشكل جيد.
يبدو أن لحظة الحقيقة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ادارة الحرب تقترب. كلما حاول تأجيلها فانه سيتعين عليه خلال الشهر القادم اتخاذ قرارات مؤلمة، مرتبطة ببعضها البعض، حول طبيعة الحرب في القطاع فيما بعد وبخصوص صفقة المخطوفين القادمة، اذا حدثت. في الحالتين هو يخشى من التصادم مع المعارضة الشديدة من قبل اليمين في الائتلاف. الآن لا يمكن للمرء أن ينفجر وهو يرى سلوكه.
كلما مر الوقت يبرز اكثر الاستنتاج. سيكون من الصعب ترجمة الجهد الكبير والجدير بالتقدير للجيش الاسرائيلي والشاباك في العملية البرية في القطاع الى تغيير استراتيجي. لأن حكومة نتنياهو تضع العراقيل أمامهم. رئيس الحكومة نفسه هو العائق امام هذا التغيير. فمصلحة الدولة لم تعد نصب عينيه، بل انقاذ نفسه سياسيا وقانونيا. الازمة الامنية الشديدة يمكن أن تتحول في القريب الى ازمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة. ونتنياهو الذي يظهر بأنه غير مؤهل لادارة الازمة المركبة ومتعددة الوجوه، يمسك بالدولة بقبضة خانقة في محاولة لانقاذ نفسه.

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