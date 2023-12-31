أي مجال للتفكير بعد غزة؟

رفع حجم الإبادة والتطهير العرقي في غزة وتواطؤ أغلب الحكومات الغربية مع إسرائيل الحجاب عن الشرخ القائم بين "الشمال الكبير" و"الجنوب العالمي". وإذ تطرح هذه الهوة سؤال الانتماء إلى نفس الإنسانية، يبقى الأمل ممكناً من خلال التشبث بالتعبئة التي يقوم بها "جيل عالمي جديد"، أعاد فكرة الثورة إلى المركز و"عولم" القضية الفلسطينية.

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حين خلص أدورنو عشية المحرقة وفظاعة أوشفيتز إلى أن مجالات كتابة الشعر قد انعدمت أمام وجوه موتى مركز الاعتقال، كان يريد لفت الانتباه متشائما إلى هول ما وقع. فبإعلانه أن قول الشعر أصبح اليوم بربرية بطريقة ما (1)، وبتساؤله عن معنى التفلسف لاحقًا، كان قصده بيان الحاجة إلى إعادة النظر في فاعلية النقد والتعبير الجمالي، بعد ظواهر معاصرة مرعبة كغرف الغاز ووحشية النازية.

لا شيء يوحي بعد معسكر أوشفيتز وقنبلة هيروشيما، وبعد الغولاغ، بخلاص أخلاقي وسياسي للإنسانية الحديثة الموعودة بالتقدم بفضل سلطة العلم والتقنية وفضائل التنظيم البيروقراطي والديمقراطي للمجتمع واقتصاد السوق. وقد أصبحت الخيبة أكبر، خاصة بعد أن فشلت محاولة تغيير العالم ماركسيا نحو أفق ما بعد الرأسمالية المتوحشة، ودخلت الثقافة الغربية الحديثة في حلقة مفرغة من اللامعنى واللامسؤولية المعممة، بتبريرها بصلف للعنصرية والنازية والجرائم الاستعمارية والحروب.

وكان أدورنو على حق. فالمحرقة النازية فظاعة، والمعاداة الحديثة للسامية بجذورها الدينية والأيديولوجية والقومية هي إحدى تجليات أمراض الحداثة الغربية المركبة. وعلى حد قول إدوارد سعيد، فإن أدورنو كان على حق في تشاؤمه، لكنه مع ذلك يلهمه كفلسطيني عاش كل حياته أو يكاد خارج المكان، وقد تعلق فكره وقوله "كمثقف يهودي أخير" (2) يعيش المنفى، كما قدم نفسه مرة، بطلب المستحيل: العودة إلى بيت أهله وطفولته الأولى.

هل نستطيع أن ننتمي كلنا إلى نفس الإنسانية؟

قياساً على أدورنو، نتساءل: هل ما يزال مجال التفكير ممكنًا بعد غزة وموتاها ودمارها ودمائها؟ هل نستطيع أن ننتمي كلنا إلى نفس الإنسانية وأن نشترك في قاعدة قيم تجمعنا نحن سكان المعمورة بعد وحشية الحرب على غزة، وبعد هذه الكراهية المفرطة للآخر الفلسطيني والعربي و"المسلم"، بعد هذا الإنكار لكل غيرية لا أوروبية ولا غربية؟

تحركت آلة الدعاية الإعلامية والسياسية والديبلوماسية سريعًا بعد ساعات من صباح 7 تشرين الأول (أكتوبر) لتروج سردية واحدة مدارها "إرهاب حماس"، وتحريك ذاكرة المحرقة، وكأن تاريخ الصراع بدأ الآن حيث صار عنف "حماس" وسلاحها هما فاتحة الاعتداء، وليس وليد مسار طويل من الحصار طال لما يقارب العقدين، ونتاج إرادة معلنة بين إسرائيل وحلفائها من العرب المطبعين والغرب المتواطئ بقبر القضية، وبشطب مطلب حق تقرير المصير والتحرر الوطني بإلغاء أي تمثيلية سياسية فعلية للشعب الفلسطيني. وأصبح مدار الخطاب السائد إعلاميا هو توفير نسيج علامات لغوية وصور وتحاليل أحادية هي بمثابة السلاح الإيديولوجي في الحرب ضد الفلسطينيين.

بعد 56 عاماً من الاحتلال و16 عاماً من الحصار، تُشن الحرب الأخيرة على غزة، وتُقطع إمدادات المياه والغذاء والطاقة والوقود، في عقاب جماعي وحرب إبادة طالما انتظر اليمين المتطرف الإسرائيلي إنجازها عسكريًا. فهو لا يرى حلاً آخر غير ذلك أمام حقيقة الديموغرافيا الفلسطينية، وكحضور حيوي مرعب لليهودي الذي لا يستطيع العيش مع الآخرين، والعاجز عن مغادرة ذهنية الغيتو، وهو ضرب من الإقامة الجبرية في سجن الهوية الجامدة.

الفلسطيني هو الآخر المطلق الذي ظل غائباً وغير قابل للإدراك ومطالَبا بالانسحاب، حتى لا يعبث بنظام وجود المحتل وترتيبات بسط نفوذه على الأرض، باسم التفوق العرقي بداية ثم التفوق الحضاري. إنها حرب الحضارات في صورتها الجلية تنتصر لهوية الأقوى وتتعمد طمس هوية الآخر والمستعمر. ويشكل عنف العدوان وفظاعة الانتقام ورغبة القتل الجامحة المتحكمة في العقل السياسي الإسرائيلي الراهن التجسيد المادي لهذه الحرب الأيديولوجية التي تمد جذورها في التاريخ الحديث -وحتى الوسيط. وهي بصدد دفع المنطقة كلها إلى مواجهة دينية دامية في حين أن المعركة هي معركة تحرر وطني ضد الاحتلال.

لم يعد من السهل على أي صوت حر في الشمال أن يذكر الناس بالسياق التاريخي القريب والبعيد، ولا بحقيقة الاحتلال، ولا بسياسات التهجير والتمييز العنصري، ولا بلفت انتباه الضمائر إلى حرب الإبادة التي تُشن على غزة، عجزاً أو خوفاً. وهو ما وضع مقولة "لن يتكرر أبدا" (plus jamais ça) التي رددها ناجون من أوشفيتز على المحك.

المعنى الحقيقي لعبارة "لن يتكرر أبدًا"

اختيرت نورمبرغ الألمانية لمحاكمة النازيين لأنها كانت مركز الدعاية النازية التي سبقت الحرب. وكان ما أراده الحلفاء هو أن ترمز نورمبرغ إلى موت ألمانيا النازية، وإلى التزام كل أوروبا بحماية اليهود مستقبلاً من كل أذى. وكان ما فهمه العالم حينها هو أن الإنسانية الحديثة تريد أن تطوي صفحة سوداء من تاريخها وأن تفتح أخرى، تعززت حقا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبموجات انتصار حروب الاستقلال في إفريقيا وآسيا ثم انتصار الفيتناميين، وموجة الثورات الديمقراطية في أميركا اللاتينية وجنوب أوروبا وسقوط نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

وقد تواصل الأمل حتى بعد سقوط جدار برلين، إذ عُقدت عدة مؤتمرات مهمة خلال التسعينيات في ريو دي جانيرو حول البيئة (1992)، وفيينا لدعم حقوق الإنسان (1993)، وبكين حول حقوق النساء (1995)، وكوبنهاغن للتنمية الاجتماعية (1995)، مما أوحى بديناميكية جديدة في صلب المنتظم الأممي، سرعان ما بينت حدودها أمام الاكتساح الأيديولوجي للنيوليبرالية، مما دفع الحركات المناهضة للعولمة للتعبئة من أجل عولمة بديلة بداية من أواخر التسعينيات، قبل أن نشهد مع بداية الألفية وبعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) بداية التحول الكامل نحو عالم يقوده قطب واحد، تغيب فيه العدالة بين الشعوب، وتحكمه دوليا سياسة المكيالين، وأصبحت فيه الحروب قراراً يتخذه الأقوى ولا يُحاسب عليه. بل قُدمت هذه الحروب على العراق وأفغانستان كاستمرارية لعبء الرجل الأبيض لنشر التمدن والديمقراطية في عالم تستمر فيه ظلمات الشرق(3).

لا يمكن حصر عبارة "لن يتكرر أبداً" في حماية اليهود كضحية أبدية، بل تعني هذه العبارة لن تتكرر هيروشيما، ولا حرب الفيتنام، ولا سياسات الاستعمار والممارسات العنصرية وصبرا وشتيلا، وجرائم أبو غريب وغوانتنامو.. وغيرها من الجرائم في حق غير اليهود وغير الغربيين. ومن دون هذا المعنى يصبح الشعار تمييزيا لا يحمي كل النوع الإنساني ويفقد مداه الكوني. فتواصل إنكار الحق الفلسطيني على الرغم من كل التحولات الجيوسياسية، وتواصل دعم آخر دولة استعمارية في العالم ما تزال تمارس سياسة الأبارتايد، ظل بمثابة نقيض المسار الذي وعدت به نهاية الحرب الباردة. بل هو مسار توغل في منظومة الحرب الأميركية على "الإرهاب" كذريعة للهيمنة العسكرية على العالم.

صراع ثقافي وأخلاقي وسياسي كوني يتكثف في غزة

برزت تجليات هذا العصر الأميركي بقوة بعد العملية العسكرية الأخيرة صباح 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث لا مجال للتساؤل ولا الريبة في أي شيء. فللعقل الباطن الغربي الذي يدمج إسرائيل في نظامه المعياري قناعات راسخة، وهي تفوقه الحضاري النهائي، وعدم جدارة اللا-غربيين بالحياة اللائقة.

الموقف الأخلاقي الكوني الوحيد بناء على هذه العقيدة هو إدانة "إرهاب" حماس وإبداء التعاطف والمحبة تجاه الضحايا المدنيين الإسرائيليين، وإحياء رهاب معاداة السامية وجرائم النازية، وهو ما ينزع عن جيش الاحتلال صفة المعتدي، ويمنحه حقا وجوديا في الدفاع عن "الضحية".

وهكذا يصبح وجه الضحية الفريدة الذي يثير الشفقة والعناية هو وجه الضحية اليهودية، وهو ما يسقط ادعاءات الكونية وينسف الطابع المميز للديمقراطية الليبرالية وعلاقتها بالتعددية؛ تعددية الآراء والمصالح والآلام.

في هذا المناخ، تدرك وتخجل ألمانيا، خاصة وأوروبا عموماً من تاريخها الذي ولد الشخصية التسلطية، وأفسح المجال لفكرة النازية لكي تتفشى وتبتذل. غير أنها الآن تحول آليات إنتاج التعصب ورفض الآخر وطرد المغاير نحو المسلم والعربي والمهاجر والإفريقي. وما تزال باثولوجيا كراهية الغير على حالها وإن تغير موضوعها. كما أن عودة النزعات الوطنية والقومية في أوروبا لا تقف عند حدود المجر الطرفية، بل تصل إلى إيطاليا وهولاندا، وتتنامى في فرنسا وألمانيا، وشعارها لا للغرباء، حيث لا ضيافة ولا كوسموبوليتية ولا مواطنة عالمية ظلت متاحة، كما يذكرنا بذلك قانون الهجرة الذي صادق عليه مؤخراً البرلمان الفرنسي. ولا تحتمل عولمة السوق والمبادلات وحركة رأس المال عالمية الحقوق، لذلك تعود فكرة الحدود والجدران قوية بعد أن تم التبشير الليبرالي بسقوطها.

في هذا المناخ أيضاً، لم يعد الفدائي والمقاوم والشاعر والمثقف المرتبطون بفلسطين هم المشكل الوحيد لكل محتكري المعرفة والحق في الكرامة. لقد أصبح مجرد حمل علم فلسطين تهمة "إرهابية ومعاداة للسامية"، إذ منعت بعض "عواصم الأنوار" التظاهر دفاعاً عن فلسطين لتسقط القناع عن نفسها مرة أخرى.

على النقيض من ذلك، نقول: إن حياة الفلسطينيين مهمة ككل حياة إنسانية. هذه هي القاعدة الأخلاقية التي توجه تفكيرنا. إلا أن الإصرار فقط على إدانة العنف الفلسطيني يهدف إلى نزع كل صفة أخلاقية وإنسانية تعلن تضامنها مع الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير. ومع ذلك، كسر أحرار العالم هذه النزعة التسلطية الغربية على اللغة والتعبير والصورة والخبر، وارتفعت الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي العادل للصراع.

هذا التحول في مفردات المواجهة وفاعليها ينطوي على مضامين سياسية وإيديولوجية هي بالضرورة مدار صراع ثقافي وأخلاقي وسياسي كوني يتكثف اليوم في غزة، ويتخذ وجهة أوسع يسميها الأرجنتيني، والتر د. منيولو، "العصيان الإبستمولوجي"، وهو تمرد المتحررين من الهيمنة الاستعمارية على احتكار جغرافيا الغرب للمعرفة. إن أماكن اللا-فكر وأماكن الأسطورة والأديان غير الغربية الموصومة بالتخلف المعرفي والحضاري استفاقت اليوم من عملية التغريب التي طال أمدها وهي تنتزع حق إنتاج معرفة بالعالم (4). وربما لا يوحد شيء هذا الجنوب العالمي اللامتجانس إلا رغبة الانعتاق من قرون الهيمنة الغربية العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية مشتركة، فكأن استعادة تقدير الذات تمر كضرورة في العلاقات الدولية وبين الشعوب لرفض الإهانة والاحتقار والاستتباع (5).

مفترق طريقين

ولكن، ما أثر هذا التمرد المعرفي على قراءتنا للحدث الفلسطيني؟ وعلى مضمون الجدل الدائر الآن حول معيارية كونية ممكنة للحق والعدالة في العالم، تنسحب على البشرية قاطبة "البيضاء" و"غير البيضاء"، الغربية وغير الغربية؟ بمعنى ما، يتعلق الأمر الآن بحظوظ إقامة سياسة للنوع البشري تخترق الأديان والقوميات، وتعلو على الهويات القاتلة، وهي مهمة لم يعد الغرب العائد إلى منطق "الأمة النقية" -لا كل الغرب- الاضطلاع بها، وهي ملقاة على عاتق تيار فكري وفلسفي جديد للجنوب فيه مكان.

ندرك أن مثل هذه المهمة عسيرة. فالعنصرية ما تزال مرض العالم، ولكن لا خيار لنا. فالعالم على مفترق طريقين: إما عودة العدالة والسلام ووقف التدحرج، أو تواصل الظلم والحروب والانهيار. هذا هو المدخل الإنساني الذي ننطلق منه للعودة إلى الحرب على غزة والتفكير في دلالاتها ومآلاتاها.

بداية، كل وجه ضحية مدنية في نظرنا مؤلم، ومقتله في ساحات الحرب مأساة، ويفترض فيه أن يكون في دلالته الأصلية عارياً من كل شحن أيديولوجي أو عرقي أو ديني. وهذه قاعدة لا نسحبها فقط على الفلسطيني، بل على الإسرائيلي أيضا. ومن دون هذه القناعة، لا مجال للتفكير والحوار بالمعنى الفلسفي الكوني.

ثانياً، قتل المدنيين الإسرائيليين في هذا الصراع نفسه ليس موضع اتفاق بين الفلسطينيين أنفسهم منذ عقود، وسبق لقيادات وطنية ومثقفين فلسطينيين أن رفضوا ذلك علناً، خاصة في حقبة تنفيذ العمليات الانتحارية، وهو ما لم يعفهم من تهمة الإرهاب. وحتى إدوارد سعيد وُصم بمفكر الإرهاب لمجرد إلقائه حجرا رمزيا من جنوب لبنان تماهيا مع أطفال انتفاضة الحجارة.

والآن ونحن أمام هذا العدوان والزلزال الذي هز ضمائر العالم الحر من جهة وأسقط أقنعة من جهة أخرى، لا بد من تعهد مهام المرحلة التي صارت تتجاوز حدود العرب وفلسطين وسياسة دولة الاحتلال، لتمتد إلى مجال العلاقة الجديدة بين الشمال الكبير والجنوب العالمي.

عولمة فلسطين

لا نبالغ حين نعيد القول إن فلسطين تشكل بوابة أخرى لوعي سياسي لجيل عالمي جديد، صار بمقدوره أن يقف جماعيا على معاني الظلم وغطرسة الاستعمار وفظاعة التمييز العنصري وصلف الغرب المستعمر، وأن يقف على قيمة الالتزام بالحق وفخر الدفاع عنه ومتعة انعتاق جسد يلتف بالكوفية وبالعلم الفلسطيني، ويصدح صوته في الشوارع والجامعات والفضاء الافتراضي بهمة عالية وفكر حر.

كان ما كشفته غزة اليوم هو التجلي الأخير لما يعتمل في العالم المعاصر من صراعات بدت محاورها ومدارتها واضحة بين شمال كبير فقد مقومات الهيمنة وجنوب غير متجانس وصاعد. وقبالة هذا العالم القديم، يعتمل عالم جديد نراه في المقاومات والسياسة الحيوية -بالمعنى الفوكوي (نسبة إلى ميشال فوكو)- في سلسلة الانتفاضات العربية والآسيوية واللاتينية، وموجة الحركات الاجتماعية البيئية المناهضة للعنصرية في الغرب. وهي كلها موجات ارتدادية تدفع نحو فهم تاريخ الثورات من منظور عالمي قادر على اكتشاف ارتباطاتها العابرة للقارات، واستكشاف تداولاتها الأساسية. فهي تكثف حركات التضامن، وحركة التجارب والأفكار (6). إن مشكلة مركز النظام العالمي هي أنه تخلى عن فكرة الثورة، وهي اليوم تعود إلى تخومه، حاملة معاني الكرامة الوطنية ومناهضة العنصرية ومطالب العدالة.

تعود فكرة الثورة الفلسطينية، بعد كل هذا وعلى الرغم من كل هذا، بشكل مفاجئ وفي توقيت غير متوقع بلغة عصرها وسياقها وفاعليها الجدد كثورة معولمة. إن كل ثورة، كما كل فلسفة، هي بنت عصرها. ومعنى ذلك عند هيجل ليس أن تكون بنت وقتها بالمعنى الزمني، بل بنت التناقضات التي تعتمل راهناً وتؤجج الصراع المتاح لقوى التغيير من أجل دفع حركة التاريخ. وكانت رسالة "طوفان الأقصى" هي أنها عولمت فلسطين بشكل غير مسبوق وفي وقت جد مناسب عالميا، وميزت بين من هم مع العدالة والسلام والحق، ومن هم مع جرائم الحرب وإرهاب دولة الاحتلال. ليس مسار هذا الخط الفاصل نهائيا، بل ما يزال قابلاً للحركة في اتجاهات عدة وفي كل مجالات الفعل الممكنة في الأرض المحتلة والشوارع والمؤسسات والفضاء العمومي العالمي، وفق متغيرات اللحظة واحتمالاتها.

لم تنته الحرب على غزة بعد، والتكهن بما ستفضي إليه تداعياتها من تطورات ونتائج سياسية يبقى مفتوحا. ومع ذلك، فإن ما نتلقفه من هذه الهبة الجماهرية الداعمة لفلسطين في المنطقة وفي العالم هو المنعرج التاريخي الذي نحن بصدده، والذي يعرف صعوداً لافتاً منذ سنوات للحركات المناهضة للعنصرية ضد السود في أميركا وضد الأجانب في أوروبا ورهاب المسلمين وللحركات الديكولونيالية وحقوق الأقليات ومن أجل العدالة المناخية، التي يحملها كلها جيل جديد من النشطاء والمثقفين المتصدين للعالم القديم. مثل هذا الأمل يجعل التفكير ممكناً، وقول الشعر متاحاً حتى لا نسقط على الرغم من الوجع في تشاؤم أدورنو ونتشبث بحلم إدوارد سعيد.



*ماهر حنين: كاتب وباحث من تونس.

مراجع:

(1) انظر: A. Kalfa, La force du refus: philosopher après Auschwitz, Paris, L'Harmattan, 2004.

(2) حوار مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، 18 آب (أغسطس) 2000.

(3) Jacques Rancière, Les Trente inglorieuses, La Fabrique, 2022.

(4) "العصيان المعرفي، التفكير المستقل والحرية الديـ-كولونيالية"، والتر د. منيولو.

(5)Bertrand Badie, Le temps des humiliés. Pathologie des relations internationales, Odile Jacob, 2014.

(6)David Motadel, "Révolution-monde et mondialisation de la révolution", traduit de l'anglais par Pauline Stockman, dans Une histoire globale des révolutions, sous la direction de Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki, La Découverte, 2023.

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