حنين إلى مشرق ضائع

يُعزى الشرخ الكبير الذي يشهده الشرق الأوسط اليوم، في جزء كبير منه، إلى التدخل الأوروبي.

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باعتباري أتحدر من منطقة المشرق، أشعر بالألم والأسى لرؤية الصراعات التي تدور رحاها في المنطقة منذ حوالى قرن من الزمن. وكانت عائلتي قد وقعت ضحية للانقسام الكبير الذي مزق الشرق الأوسط بعد أن فكك الأوروبيون ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية، ورسموا خطوطًا وحدودًا في أراض كانت تتميز سابقًا بمجتمعاتها المترابطة، وبأديانها وطوائفها المختلفة، ثم قرروا كيف ستصبح شعوبها محصورة في دول مقسمة وفق خطوط دينية وإثنية.

لم يحدث أبدًا أن أسفرت تدخلات الدول ومخططاتها عن هذا القدر من المعاناة الإنسانية.

كان أسلاف أمي من اليهود الإيطاليين قد هربوا من أوروبا نتيجة ما تعرضوا له من أشكال التمييز واللامساواة، وتخلوا عن دينهم مقابل عيش حياة تنعم بالازدهار في مصر، وتزوجوا من كاثوليكيين. واعتنق أسلاف أبي الفلسطينيون الأرثوذكسية التي وفرت لهم الأمن والرعاية.

لم يكن في الأمر عداوة، بل كان الهدف تبني هوية كفيلة بضمان البقاء والاستمرار، وفي الكثير من الأحيان العيش براحة ويسر في بيئة تعددية. وقد عاش المسلمون والمسيحيون واليهود في بلاد المشرق في جو من الألفة والود. صحيحٌ أنهم كانوا يتشاجرون على الأراضي المقدسة وأولوية الطقوس، إلا أنهم تعايشوا مع ذلك بسلام.

انتقلت المشاكل من أوروبا حين حاول الفاشيون في إيطاليا والنازيون في ألمانيا تحريض العرب في مصر وفلسطين على المستعمِرين البريطانيين. كانت المسألة صراعًا على الهيمنة، وليس على الدين. واندلعت الثورة العربية في فلسطين في العام 1936 احتجاجًا على الحكم الاستعماري، وتم قمعها بلا رحمة. وبالكاد سُمع عن المذابح والاضطهادات المُعادية للسامية التي شهدتها أوروبا الوسطى. ولم يُطلَب من اليهود في القدس القديمة المغادرة، ولم يُرغموا على وضع شارة صفراء على شكل نجمة داود، ولم يتم اقتيادهم إلى معسكرات الاعتقال.

وكان البريطانيون هم مَن احتجزوا أفرادًا من عائلتي الإيطالية في معسكرات في منطقة قناة السويس، ليس لأنهم يهود، بل لأنهم إيطاليون واشتُبه بأنهم متعاطفون مع الفاشية.

كان الجهل بانتشار معاداة السامية في أوروبا عميقًا بالفعل، إلى درجة أن ثلاثة يهود (شخصان برفقة ابنتهما) من عائلة أمي عادوا إلى إيطاليا بينما كانت ألمانيا تحتل مدينتهم فلورنسا في العام 1943. وهناك، طاردهم عناصر المافيا الإيطالية البغيضون، وهددوا بتسليمهم إلى الشرطة النازية (أو الغستابو). وفي لحظة يأس، أقدم الزوجان على خنق ابنتهما البالغة من العمر سنتَين، قبل أن يقطعا معصمَيهما وينتحرا بدورهما.

اقتصر تعرض عائلتي لمعاداة السامية على هذه الحادثة -أي في أوروبا، بعيدًا من الراحة والأمن النسبيين اللذين نعمت بهما في الشرق الأوسط.

ثم وقعت النكبة في العام 1948، وتمزقت دول المشرق بين ليلة وضحاها. بحسب ذكريات أبي، فقد كان آنذاك يرتاد الجامعة في القاهرة، وبات معزولًا تمامًا عن عائلته في حيفا. كان معتادًا على ركوب القطار من حيفا إلى القاهرة، كما لو أننا نذهب من لندن إلى باريس، ولكن فجأة تقطعت الأوصال بين مجتمعات المنطقة وانتهى التكامل والتفاعل في ما بينها بتصويت واحد في الأمم المتحدة. ولم يصدق أحدٌ تمامًا ما حدث.

وبحسب ذكريات جدي، فإنه استقبل في حيفا مجموعة من زملائه العرب في بيته. كانوا يحملون حقائب صغيرة وهم في طريقهم إلى بيروت الواقعة على بُعدِ ساعتين بالسيارة شمالًا. قالوا إنهم يتوقعون أن يغيبوا بضعة أيام ليس إلا، قبل أن تصل الجيوش العربية لتحريرهم. لكنهم لم يعودوا بعد، وقد مر ثمانون عامًا على هذه الذكرى. أما جدي، الذي وُلد ونشأ في فلسطين، فقد رحل مُرغمًا إلى اليونان، وطن أجداد أبيه، الذي لم تكن قدماه قد وطئتاه من قبل. واعتبر نفسه لاجئًا هناك.

لذلك، أنفُر من الأحكام التي تقرأ الأزمة الراهنة من منظور معاداة السامية، وأفهم لماذا ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بضرورة عدم إسقاط التصورات الأوروبية تجاه اليهود على منطقة الشرق الأوسط.

الواقع أن الصراع الذي نشهده اليوم، بكل ما ينطوي عليه من أبعاد قبَلية وحشية، هو ظاهرة مُستورَدة، ناجمة عن إرث من التدخل الأجنبي، وليست وَليدة أرض عاشت فيها وازدهرت جميع الديانات الإبراهيمية جنبًا إلى جنب، وتضرع أتباعها لإلههم في مواقعها المقدسة المبنية بمحاذاة بعضها البعض، حتى باتت حجارتها ملساء وغطى جدرانها السخام الأسود نتيجة طقوس العبادة الجماعية طوال قرون من الزمن.

زرتُ في العام 2019 موقعَين مقدسين مسيحيين كان اثنان من أعمام أبي قد ساعدا في مترميمهما بعد قرون من الخراب والإهمال في ظل الحكم العثماني. أحدها دير بالقرب من بيت لحم، شيد فوق مغارة يقال إنها المكان حيث توقف المجوس الثلاثة وهم في طريقهم لرؤية الطفل يسوع؛ والآخر يقع على جانب من نهر الأردن حيث يقال إن المسيح تعمد على يد يوحنا المعمدان، وحيث تعمد أبي أيضًا، ما أكسبه لقب الحاج في العقيدة الأرثوذكسية.

وإذ أفكر في الأهمية الرمزية التي تضطلع بها هذه الأماكن المقدسة بحجارتها الملساء الصفراء التي تتوهج بلون ذهبي في ساعات العصر المتأخرة، أخلص إلى أن هذه المواقع لا يمكن التنافس حول مَن يملكها، لأنها شكلت محطات مهمة على طريق تطور هويتنا الجماعية -فنحن ساميون جميعًا، من اليهود الذين أصبحوا مسيحيين، ومسلمين لاحقًا، في سلسلة تطور الديانات التوحيدية التي تحدد معالم الحضارة الغربية في يومنا هذا.



*مايكل فاتيكيوتيس: كاتب ومؤلف لكتب عدة، من بينها كتاب "حياة بين السطور: رحلة البحث عن المشرق الضائع"، Lives Between the Lines: A Journey in Search of the Lost Levant

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