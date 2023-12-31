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صدور الجزء الأول من كتاب ماذا يحدث في غزة؟

12/31/2023 2:18:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- صدر عن دار هبة ناشرون وموزعون ودار جسور الثقافية للنشر والتوزيع ودار الرعاة للدراسات والنشر للعام 2024، الجزء الأول من كتاب "ماذا يحدث في غزة؟"، وهو من إعداد الناقدين الأردنيين "سليم النجار" و"وداد أبوشنب".
يتضمن الكتاب ستا وثلاثين مقابلة مع مفكرين وكتاب وخبراء وأكاديميين من معظم الدول العربية، بالإضافة إلى دول إسلامية أخرى، حاولوا جميعهم محاولة الإجابة عن السؤال الكبير الذي يحمله عنوان الكتاب.
وقد حرص المعدان للكتاب على مقابلة شخصيات عربية بارزة مثل د.سعاد الصباح من الكويت ود.علي محافظة ود.هند أبو الشعر من الأردن، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الفلسطينية المتواجدة في غزة والتي حاولت أن تقدم الإجابة العملية والصورة الحقيقية التي لا يسعى الكتاب لحفظها وأرشفتها لأجيال مقبلة سمعت ولم تر وتعاصر بل لدرسها وإعادة فهمها كما كتب الناقد سليم النجار على غلاف الكتاب.
وقد تنوعت الرؤى وتعددت الآراء في هذه المقابلات، ولكن القاسم المشترك فيها جميعا كان غزة، فكانت غزة هي العنوان وكل التفاصيل تؤدي إليها.
وقد حمل الكتاب رسالة من الكاتبة أمل اليازجي في غزة بعنوان "رسالة أخيرة"، وهي أشبه بالوصية وأبعد ما تكون عن الرسالة، فأمل لم تنع نفسها وإنما نعت كل من تخاذل وشيعت كل محايد إلى مثواه الأخير، وفي الكتاب أيضا يستعرض الدكتور محافظة قصة فلسطين الحديثة بدءا من هجرة اليهود وحتى طوفان المقاومة، آراء علمية وتاريخية وإنسانية ضمها الجزء الأول الكتاب لكتاب جمعتهم ووحدتهم الإنسانية التي يفتقدها ساسة الكيان وصناع قراره، على الرغم من أن الفلسطيني يدفع ثمنا غاليا في هذه المعركة، كما ذكر د.مروان علان في مقالته في الكتاب.
يقع الكتاب في 154 صفحة من القطع الكبير، وقد تم نشر معظم هذه المقالات قبل طباعتها بين دفتي الكتاب في العديد من المواقع المحلية والعربية.
ومن الجدير بالذكر أن الجزء الثاني من كتاب "ماذا يحدث في غزة؟" في مراحل الإعداد الأخيرة، وسيصار إلى طباعته وتوزيعه خلال الأسابيع الأولى من 2024.

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