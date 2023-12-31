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أجندة العام 2023 ترهق العالم.. والأنظار تلتصق بغزة

12/31/2023 2:18:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- "لا تُعد ولا تُحصى" هي الأحدات التي حملتها أجندة العام 2023 على مستوى العالم أجمع، تنوعت في مواقعها الجغرافية، وطبيعتها ما بين "حروب، كوارث، مآسٍ، والأمل بأن يحمل العام 2024 في جعبته أحداثا تبعث على التفاؤل بأن تنتهي الحروب ويعم السلام.
آخر الأحداث التي حملها العام الماضي في جعبته الحرب الشرسة والدموية على غزة من قِبل الاحتلال الاسرائيلي منذ ما يقارب 85 يوما، فقد بلغت حصيلة العدوان المستمر على غزة حتى اللحظة 21 ألفا و822 شهيدا، معظمهم نساء وأطفال، في حين بلغ عدد المصابين 56 ألفا و451 مصابا، بعد استشهاد وجرح العشرات وسط القطاع، وجيش الاحتلال مستمر في ارتكاب مجازره.
وكما في كل عام، يلجأ الكثيرون إلى عملية "جرد" للأحداث التي مرّ بها العالم، على المستوى العام وليس على المستوى الشخصي، بل ان هناك من ينتظر العديد من القنوات والمنصات الإخبارية التي تقدم للمتابعين سردا للأحداث، ولكن ما يلفت النظر أن غالبية عمليات الجرد، تتركز على الأحداث المأساوية التي وقعت في عدة بقاع من العالم، ولكن آثارها الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، والسياسية طالت غالبية الدول.
وبعد أن ودع العالم عدة أعوام من الأحداث المتعلقة بـ"وباء كورونا"، وما لحقته من تبعات من مختلف النواحي، إلا أن العديد من الأحداث التي شهدها العالم في العام 2023، كان لها وقع وبُعد عالمي واضح، قد تكون الكوارث الإنسانية والحروب، وبضع قليل من الأحداث الأخرى، من أبرزها، والتي قد يكون من الصعوبة بمكان حصرها في نواحٍ عدة.
وعلى الرغم من أن غالبية الإجابات الآن عند السؤال عن أبرز أحداث العام 2023، يتطرق الجميع إلى أحداث مؤلمة، دامية، قد تنسي الكثيرين تلك المواقف الشخصية المرحة والإنجازات، ويتحدثون عما حدث على مستوى عالمي وكل ما ألقى بظلاله على المجتمعات ككل.
شباط (فبراير) شهد حدثا مأساويا وبات العالم كله ينتظر التصريحات والأرقام التي تصدرها الجهات الرسمية في تركيا وسورية، بعد أن كانت ليلة السادس من شباط، الأكثر رعباً في تركيا وسورية، حيث أوقع الزلزال الذي وصلت قوته إلى ما يقارب 8 درجات على مقياس ريختر عدة مناطق في ذات الصدع ما بين البلدين، وأوقع عشرات الآلاف من الضحايا ما بين قتيل وجريح ومفقود، ومشرد.
العالم عاش لحظات عصيبة من خلال المشاهد التي تم بثها بأكثر من جهة، حيث تضمنت العديد من المشاهد القاسية والمأساوية، وبخاصة تلك التي كان من بينها مقاطع وصور لأطفال تعرضوا لإصابات بليغة، او لقوا حتفهم، وبحسب كثيرين، فإن حدوث الزلزال خلال ساعات الليل "النوم" كان له وقع مؤلم أكبر وأثار فزع العائلات التي ما يزال إلى الآن عدد كبير منها في الخيم والبيوت المتهالكة.
هذا الحدث، ألقى بظلاله بشكل كبير على الأردن، بعد ورود تحليلات "جغرافية" تبين توقع حدوث زلازل مشابهة في المناطق المحيطة، ومن بينها الأردن، ما أثار الخوف بين الناس، وأصبح هناك ما يُعرف بحالة "فوبيا الزلازل"، إلى الحد الذي أقدمت فيه الجهات المعنية على عمل تمارين للمؤسسات على اختلافها للإخلاء في حال حدوث زلزال أياً كانت قوته.
ومع توالي الأحدث المؤلمة من خلال الزلازل والبراكين والفيضانات التي تبعت هذا الحدث، في عدة دول، زاد هذا الأمر حدة الخوف لدى العالم أجمع، الذي بات راصدوه ومحللوه يبحثون وراء تلك الأسباب التي أدت إلى هذه السلسلة من الأحداث الكارثية المناخية، بل كان هناك العديد من المؤتمرات والجلسات التي طرحت قضية التغير المناخي ودوره في حدوث "كوارث طبيعية شديدة الخطورة".
وفي الثامن من أيلول (سبتمبر) كانت المغرب إحدى الدول الأكثر تضرراً كذلك جراء الزلزال الذي وصلت قوته كذلك إلى 7 درجات، وأوقع آلاف الضحايا كذلك، وكوارث عمرانية كبيرة، خاصة في منطقة مراكش تحديداً، والذي يُعد الأقوى الذي يؤثر على مملكة المغرب، ما اعتبره مسؤولون مغربيون أنه من ضمن أكبر الكوارث الطبيعية التي تلحق بالمغرب، وهو الأمر كذلك الذي دفع بالعديد من الدول إلى مد يد العون للمغرب ومساعدتها لوجستياً وطبياً.
ولم يتوقف الأمر هنا، ولم يمض، وما هي إلا ايام حتى هز العالم ما حدث في ليبيا في إعصار "دانيال"، والذي داهم عدة مدن وولايات ليبية، في العاشر من أيلول (سبتمبر)، بيد أن ولاية درنة كانت الأكثر إيلاماً بعد أن "مُسحت عن وجة الأرض وانقلبت رأساً على عقب" وغابت ملامح المدينة بشكل كامل، وراح ضحية هذا الإعصار كذلك الآلاف، ممن لا يمكن حصرهم، وخلفت وراءها مئات القصص التي تناقلتها وسائل الإعلام في العالم، وأُعلنت درنة مدينة منكوبة، عدا عن باقي المدن التي تضررت جراء الزلزال المدمر كذلك الذي رافق الإعصار "دانيال".
وبالقرب من المغرب وليبيا، مرت الجزائر بحادثة أليمة كذلك في ذات العام، بعد ان حدثت فيها عدة حرائق متسلسلة تسببت بمقتل عشرات من السكان، في عدة ولايات متفرقة، الأمر الذي أدى إلى رفع منسوب الخوف لدى المجتمعات، وكأن الأحداث تنتقل من بلد إلى آخر، عدا عن كونها جميعاً "كوارث طبيعية وليست مفتعلة"، فكان الخوف من الكوارث الطبيعية هو الهاجس الأكبر لدى سكان العالم، في الوقت الذي سببت الفيضانات والأعاصير والبراكين والزلازل عدة دول في العالم بنسب مختلفة.
السودان، كانت حاضرة بأحداثها الدامية ذلك في هذا العام، الذي شهد انقلاباً مأساوياً في الأحداث والحياة السياسية والإجتماعية على حد سواء، بعد أن كان عاماً غارقاً بالآلام والدموع والدماء، وما تزال كذلك حتى مع مرور احداث عالمية مؤلمة، حيث ظهرت هناك انقسامات وانقلابات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في الوقت الذي وصف فيه محللون أنها الأعنف والأصعب في السودان منذ ما يقارب القرن.
ومؤخراً، عادت أحداث السودان إلى الواجهة بعد أن ازدادت وحشية القتال هناك، وتعرض النساء إلى الانتهاكات الوحشية والجنسية، عدا عن حالات النزوح الكبيرة "بالملايين" للسكان، وان ما يزيد على 12 شخصا قتلوا في القتال الدائر هناك، وفرار السكان من العنف من قوات الدعم السريع. وحذرت منظمة الصحة العالمية من الأمراض المنتشرة بين السكان، وابرزها الكوليرا، بالإضافة إلى انتشار المجاعة التي حذر منها برنامج الغذاء العالمي، وسط مخاوف من وجود تهديد يطال أكثر من 18 مليون سوداني.
حدث أيضاً نال اهتمام العالم في أيام (مايو) الماضي، حيث كانت قصة الغواصة السياحية "تيتان" التي كان ركابها من ضمن أغنياء العالم، وعددهم أربعة، وابن أحدهم، في محاولة منهم لاستكشاف حطام السفينة "تيتانيك"، والتي دفع الراكب فيها مبلغ 250 ألف دولار ثمن تذكرة المشاركة في هذه الرحلة، والتي تحولت إلى "رحلة موت محتم في قاع المحيط".
جميع القنوات الإخبارية كانت تبث لساعات تغطية لفرق مختصة تُعنى بمحاولة إخراج الغواصة بمن فيها بسلام، بيد أن نهاية تلك القصة كانت مأساوية بعد أن انفجرت "داخليا"، وأودت بحياة جميع من كانوا على متنها، في الوقت الذي ربط فيه بعض الناس "لعنة التايتنك" التي أغرقت الغواصة، وساد الحزن على ركابها العالم أجمع.
أستاذ علم الاجتماع والسياسات الاجتماعية، في الجامعة الأردنية الدكتور مجد الدين خمش يرى أن كل حدث مرّ به العالم في هذه العام كانت له إسقاطات وتاثير على المجتمعات والافراد، في ظل عالم منفتح وبات أصغر كما يقال، من قرية صغيرة، مشيراً إلى أن 2023 كان عاماً صعباً بعدة مقاييس، والأحداث الدامية التي ما تزال آثارها مستمرة إلى الآن كان لا بد ان تؤثر على العالم بأجمعه، وليس على دول محددة، خصوصاً "أننا كنا في طور التعافي من جائحة كورونا وبدأ الإقتصاد بالتعافي".
ووفق خمش، فإن الأردن تأثرت بكل تلك الأحداث وبدا ذلك واضحاً سواء على الناحية الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وما حدث في غزة مؤخراً كان من أكثر الأحداث لتي ألقت بظلالها على المجتمع الأردني، ويرجئ ذلك بسبب الترابط الاجتماعي والعاطفي الكبير بين البلدين، و"المزاج الشعبي المرتبط مع الاشقاء في غزة والضفة الغربية"، حيث انعكس كل ذلك على مسار الحياة اليومية.
"غزة" والعدوان الوحشي عليها، عاشته الأردن بكل ما فيه، وانشغل المجتمع بما يحدث هناك، من خال إظهار كل تلك المشاعر من خلال عدة فعاليات، وفق خمش، موضحاً أن تلك الوقفات التضامنية والمساعدات التي يتم تقديمها، ما هي إلا جزء بسيط من وقف الأردن الداعم.
ويؤكد خمش أن الوقفات التضامنية في هذا العام كانت مميزة، وذلك من خلال التناغم ما بين الموقف الرسمي والشعبي، وتنوع كبير في حجم حرية التعبير عن المشاعر بشكل متوازن ومعتدل وغير متطرف، كما أظهر المجتمع الأردني النضج والتناغم الذي من شأنه أن يكون مصدر قوة للأشقاء في غزة، واستمرار تقديم الدعم وتشكيل تحالفات وطنية للأردن في سبيل دعم وقف الحرب على غزة.
ويرى خمش أن العام 2023 شهد تأثيرا واضحا على سطح الكرة الأرضية بسبب التلوث البيئي والتغير المناخي الذي نشهده، وهو الذي يرتبط بالكوارث الطبيعية التي تم ذكرها آنفاً، عدا عن التزايد السكاني الذي بينته الأرقام والإحصائيات على مستوى العالم أجمع، والذي يظهر أثره بالجانب الاقتصادي والمستوى المعيشي وزيادة نسبة الجريمة والحروب والتنافس.
وعلى مستوى الأردن، يعتقد خمش أن الأحداث المحيطة كان لها وقع واضح في هذا العام، مع الازدياد الكبير في مستوى البطالة والفقر، إذ ان التزايد السكاني البارز في هذا العام، تأثيراته الواضحة ولا يمكن غض الطرف عن تأثيرات الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي، والمحلي ايضاً، ولكن الأردن يسعى للخروج بأقل تكلفة ممكنة"، على حد تعبيره.
ولكن، يرى خمش أن هناك بعضا من الأحداث التي يمكن أن تبعث على التفاؤل على مستوى الأردن، من حيث شعور المواطنين بالأمن الذي توفره الأردن لأراضيها وحمايتها من المخاطر المحيطة بها، ومحاولة استغلال ثورة الذكاء الاصطناعي في حل العديد من المشاكل في الطاقة، على سبيل المثال، ومن ناحية أخرى هناك تحولات سياسية تطويرية في مجال المشاركة السياسية من خلال قانون الأحزاب وتطبيقة في العام 2023، وقانون الانتخاب وتطوير الاقتصاد المستدام، وتحسين مستوى الحياة على مختلف الصُعد في المملكة.
وعلى مشارف نهاية هذا العام يردد كثيرون الآية القرآنية "ثم يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يغاث الناس"، لبث الأمل في النفوس وممن يعيشون على يقين بأن يكون عام 2024، نهاية للعديد من المآسي التي ولدت من رحم العام 2023، من أحداث التي ما تزال آثارها واضحة إلى ما بعد نهاية العام الحالي.
أن تنتهي الحرب الدموية في غزة ويعيش الغزيون وكل الفلسطينيين في أمن وأمان ومن دون اصوات القصف والمدافع على أرضهم وتحقيق النصر؛ تبقى اولى الأمنيات..

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