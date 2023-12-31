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الملكة: القوانين والمبادئ الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع

12/31/2023 2:18:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، يوم الأحد،“من المستحيل الاحتفال بالعام الجديد علما أنه سيبدأ كما ينتهي هذا العام.. بذات المعاناة التي لا توصف في غزة”.
وأضافت جلالتها في قصة عبر“انستقرام”،“ألقى عام 2023 بظلاله القاتمة على الإنسانية. أدركنا أن بعض الأرواح تبدو وكأنها أقل قيمة، وأن القوانين والمبادئ الدولية هي امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع. لكن وسط هذه الظلمة سلط عام 2023 الضوء على آلاف أمثلة الصمود والإيمان والبطولة والتضحية.. على أشخاص رفعوا صوت الحقيقة في وجه القوة.. وملايين احتجوا في الشوارع وعلى منصات التواصل من أجل آخرين لا يعرفونهم”.
وتابعت:“اخترت أن أجد الأمل بهذا النور، والإيمان بقوة الخير البشري.. وأدعو الله أن يمنحنا عاما يحمل السلام لنا جميعا”.

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