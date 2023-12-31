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إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن شرقي القدس

12/31/2023 2:18:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرقي القدس.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الطعن، بعد إصابته اثنين من حراس أمن المستوطنة.

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