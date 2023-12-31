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الأردن والمشهد الأخير

12/31/2023 2:18:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رغم تأكيدات كيان الاحتلال على أن عملياته العسكرية في غزة ستحتاج إلى وقت طويل إلا أن هناك حراكا سياسيا داخل البيت الفلسطيني وبعض الدول العربية للبحث عن حل سياسي خاصة بعد تعثر أولي لصفحة تبادل ثانية بسبب إصرار حماس على أن يكون وقف العدوان العسكري شرطا لاتمام الصفقة، ولان المفاوضات ما تزال قائمة وتغير مواقف الأطراف ممكنا فإن صفقة تبادل ثانية ممكنة الحدوث.
ومهما استمر العدوان فمن المؤكد أننا ذاهبون إلى المراحل الأخيرة منه فما هي المصالح الأردنية في نهايات هذا العدوان؟:-
1 - المصلحة الأردنية الأولى أن يتوقف العدوان وأن يتوقف القتل والإجرام الصهيوني وبدء مسار عودة غزة إلى الحياة الطبيعية رغم أن هذا يحتاج إلى متطلبات كبرى لكن المهم توقف العدوان.
2 - المصلحة الأردنية الأخرى أن تكون مرحلة ما بعد الحرب مدخلا لعملية سياسية تتعامل مع الواقع الفلسطيني على أنه قضية شعب له حقوق أولها الدولة الفلسطينية، وقد يكون تفكير حكومة الاحتلال أمني عسكري لكنْ هناك سعي لإنتاج مسار سياسي ينصف الفلسطينيين ولا يتعامل معهم على انهم تجمع سكاني يحتاج إلى خدمات وإدارة.
3 - المصلحة الأردنية أن يفشل المشروع السياسي الصهيوني الذي أراد نتنياهو تحقيقه من خلال الحرب، وهذا المشروع السياسي يقوم على محاولة التهجير لنسبة كبيرة من أبناء غزة وتحويل غزة إلى جغرافيا أمنية واستنساخ نموذج غزة في الضفة مع فارق في التفاصيل.
إن فشل مخطط إسرائيل العدواني في غزة يمثل هدفا للدبلوماسية الأردنية ويخدم توجهات الأردن ومصالحه.
4 - وما تقوله الوقائع اليوم أن ملف غزة عربيا يتراوح ما بين القاهرة والدوحة، وهذا الأمر ينسجم مع وقائع أخرى وهي التوافق العربي العام في أن مصر وبحكم الجغرافيا وعلاقتها بغزة وفصائلها مفوضة بالتعامل مع كل حدث هناك بالتنسيق مع دول المنطقة العربية اما قطر فهي الحاضنة لحماس والقريبة منها مكانا وأمور أخرى وبالتالي فإنها تقوم بجهود الوساطة.
الأردن قريب من المشهد بحكم تواصله الدائم مع كل الأطراف والمهم أردنيا أن تكون النهاية وقف العدوان على غزة وفشل المخطط السياسي الصهيوني لهذه الحرب وأن تذهب الأمور للتعامل مع الأمور باعتبارها قضية شعب له قضية وحقوق.
5 - ولأن الرؤية الأردنية لما يجري في غزة على أنه مرحلة خطيرة على القضية الفلسطينية وان حكومة الاحتلال تحاول فرض وقائع سياسية من العيار الثقيل مثل تطبيق فكر ومشروع التهجير سواء إلى مصر أو إلى أي بلدان أخرى وتحاول أن يكون الحل وفق رؤيتها الأمنية والعسكرية وأن غزة تجمع سكاني وليست جزءا من الشعب الفلسطيني صاحب القضية والحقوق الوطنية والسياسية، لهذا كله فإن الأردن يعمل مع كل الأشقاء المعنيين ودول القرار على أن يكون المشهد الأخير سياسي أي عبر مسار سياسي يحافظ على فكرة أن فلسطين قضية وطنية وليست ملفا أمنيا يخص إسرائيل وجزء من الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة.
الأردن يريد ويعمل على أن لا تكون نهاية كل هذه التضحيات وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والتدمير والنزوح حلولا أمنية يفرضها الاحتلال مستفيدا من الدعم الدولي والانقسام الفلسطيني.

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