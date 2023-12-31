جردة حساب سنوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيام معدودات تفصلنا عن العام الجديد، وقد نتفق جميعا بأننا نودع عاما لم نشهد له مثيلا على الأقل خلال عقود فائتة من حيث الحروب والصراعات، بدأت وما تزال قائمة خلال هذا العام ويتوقع لها أن تستمر لفترات أطول. فالعالم، تهيمن عليه صراعات مستعصية على نحو متزايد وعنف مسلح، بغض النظر عن الدوافع المعقدة وتأثيراتها عالميا، ناهيك عن تفاقم مشاكل تغير المناخ وفقا لتقديرات المعهد الدولي بالإضافة إلى فيروسات ومتحورات جديدة ومجهولة المصدر أحيانا.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أن المجالات الجديدة المحتملة للصراع وأسلحة الحرب ستخلق طرقا جديدة يمكن للإنسانية من خلالها إبادة نفسها، وأن الصراعات أصبحت أكثر تعقيدا وفتكا وأصعب في الحل. نطاق الحروب والصراعات في عام 2023 اتسع بشدة، ولا تزال الدول تقف مكشوفة أمام مصداقيتها وإيمانها بأن حقوق الإنسان هي حزمة واحدة، وما ألم في منطقتنا تحديدا ما هو إلا إعادة توازنات جديدة في هذه الحقوق. ولعل ازدواجية المعايير التي شهدناها هذا العام أظهرت تلك الصورة القبيحة لدول كانت تتغنى بالحريات وبالمساواة والكرامة، وللأسف فإن الاضطهاد والعنصرية لا يزالان متأصلان في أعماق النفوس.
التهجير والترحيل القسري كان أيضا السمة الأبرز لهذا العام، حيث أسهمت الأحداث في غزة في تهجير أعداد لا يمكن حصرها على الحدود المصرية، وكان للأرمن نصيب من التهجير إلى أرمينيا، ناهيك عن السودان حيث تشرد الملايين في حرب كانت الأعنف منذ قرن من الزمان. أبعاد هذه التأثيرات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على مستقبل المنطقة العربية والعالم ليست مبشرة في ظل تصاعد الصراعات، إذ إن الحرب لها أبعاد خطيرة ستؤدي إلى احتقان وتفجر الأوضاع في المنطقة على المدى البعيد.
وفي قلب الأزمات العالمية التي ابتليت بها الإنسانية في عامنا الحالي، يوجد هناك افتقار إلى القيادة الأخلاقية في جميع قطاعات المجتمع الإنساني. إن فقدان القيادة الأخلاقية هذا يظهر بوضوح من خلال الكشف المستمر عن التصرفات غير الأخلاقية على جميع المستويات وفي مختلف أنحاء العالم.
قليلون لا يوافقون على أن اللحظة الحالية هي لحظة اضطراب كبير. لكن يمكننا أن نرى علامات الاندماج وكذلك التحلل في التغييرات المتسارعة من كل جانب. هذا يشير إلى عملية انتقال وتحول في جميع أنحاء العالم مما يفسح المجال لأشكال جديدة من التعاون والتآزر.
ففي عالم تقف فيه الأمم ضدّ بعضها البعض وتشيع فيه الهياكل الاجتماعيّة الفرقة بين النّاس في كلّ مكان، لا يمكن إصلاح الخَلَل الهائل في الشّؤون الإنسانيّة الرّاهنة عن طريق تسوية الصّراعات الخاصّة والخلافات المُعيَّنة القائمة بين الدّول. لقد أصبح من الواجب إِيجاد إطارٍ عالميّ حقيقي واعتمادُه لإصلاح الخلل. أَنَّ إِنهاء الحروب والقضاء عليها ليس مُجرد إِبرام مُعاهدات، أو توقيع اتِّفاقيَّات. إِنَّ المَهمة معقَّدة تتطلَّب مُستوىً جديداً من الالتزام بحلّ قضايا لا يُرْبَط عادةً بينها وبين موضوع البحث عن السّلام. ففكرة الأَمن الجماعي لا تتحقق إِذا كان أساسُها الوحيد الاتِّفاقات السّياسيّة. كما أن التّحدِّي الأَساسي الذي يُواجِهنا هو وجوب السمُوِّ بإطار التَّعامُل إِلى مستوى التّقيُّد والمُثُل بشَكْل يَتَميز عن أُسْلوب الإِذعان للأَمر الواقع.
البشرية تحتاج الآن لتغييرات عضوية في بنية المجتمع الراهن، فبالإضافة إلى الاحتياج الضروري بإقامة عالم متّحد في منظوماته وتطلعاته، وفي تجارته ونظمه الاقتصادية، ولكنه أيضاً قادر على احتواء ما لا نهاية له من التعددية القومية والأعراق المختلفة.
ويبقى السؤال: هل سنثبت أنه مهما بلغت صعوبة الأمور في الوقت الحاضر فإن الإنسانية ستعبر نفق هذه المحنة في نهاية المطاف وقد اكتسبت رؤية أوضح وتقديرا أعمق لوحدتها المتأصلة وترابطها المتبادل؟
MENAFN31122023000072011014ID1107672417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.