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جردة حساب سنوية

12/31/2023 2:18:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيام معدودات تفصلنا عن العام الجديد، وقد نتفق جميعا بأننا نودع عاما لم نشهد له مثيلا على الأقل خلال عقود فائتة من حيث الحروب والصراعات، بدأت وما تزال قائمة خلال هذا العام ويتوقع لها أن تستمر لفترات أطول. فالعالم، تهيمن عليه صراعات مستعصية على نحو متزايد وعنف مسلح، بغض النظر عن الدوافع المعقدة وتأثيراتها عالميا، ناهيك عن تفاقم مشاكل تغير المناخ وفقا لتقديرات المعهد الدولي بالإضافة إلى فيروسات ومتحورات جديدة ومجهولة المصدر أحيانا.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد أن المجالات الجديدة المحتملة للصراع وأسلحة الحرب ستخلق طرقا جديدة يمكن للإنسانية من خلالها إبادة نفسها، وأن الصراعات أصبحت أكثر تعقيدا وفتكا وأصعب في الحل. نطاق الحروب والصراعات في عام 2023 اتسع بشدة، ولا تزال الدول تقف مكشوفة أمام مصداقيتها وإيمانها بأن حقوق الإنسان هي حزمة واحدة، وما ألم في منطقتنا تحديدا ما هو إلا إعادة توازنات جديدة في هذه الحقوق. ولعل ازدواجية المعايير التي شهدناها هذا العام أظهرت تلك الصورة القبيحة لدول كانت تتغنى بالحريات وبالمساواة والكرامة، وللأسف فإن الاضطهاد والعنصرية لا يزالان متأصلان في أعماق النفوس.
التهجير والترحيل القسري كان أيضا السمة الأبرز لهذا العام، حيث أسهمت الأحداث في غزة في تهجير أعداد لا يمكن حصرها على الحدود المصرية، وكان للأرمن نصيب من التهجير إلى أرمينيا، ناهيك عن السودان حيث تشرد الملايين في حرب كانت الأعنف منذ قرن من الزمان. أبعاد هذه التأثيرات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على مستقبل المنطقة العربية والعالم ليست مبشرة في ظل تصاعد الصراعات، إذ إن الحرب لها أبعاد خطيرة ستؤدي إلى احتقان وتفجر الأوضاع في المنطقة على المدى البعيد.
وفي قلب الأزمات العالمية التي ابتليت بها الإنسانية في عامنا الحالي، يوجد هناك افتقار إلى القيادة الأخلاقية في جميع قطاعات المجتمع الإنساني. إن فقدان القيادة الأخلاقية هذا يظهر بوضوح من خلال الكشف المستمر عن التصرفات غير الأخلاقية على جميع المستويات وفي مختلف أنحاء العالم.
قليلون لا يوافقون على أن اللحظة الحالية هي لحظة اضطراب كبير. لكن يمكننا أن نرى علامات الاندماج وكذلك التحلل في التغييرات المتسارعة من كل جانب. هذا يشير إلى عملية انتقال وتحول في جميع أنحاء العالم مما يفسح المجال لأشكال جديدة من التعاون والتآزر.
ففي عالم تقف فيه الأمم ضدّ بعضها البعض وتشيع فيه الهياكل الاجتماعيّة الفرقة بين النّاس في كلّ مكان، لا يمكن إصلاح الخَلَل الهائل في الشّؤون الإنسانيّة الرّاهنة عن طريق تسوية الصّراعات الخاصّة والخلافات المُعيَّنة القائمة بين الدّول. لقد أصبح من الواجب إِيجاد إطارٍ عالميّ حقيقي واعتمادُه لإصلاح الخلل. أَنَّ إِنهاء الحروب والقضاء عليها ليس مُجرد إِبرام مُعاهدات، أو توقيع اتِّفاقيَّات. إِنَّ المَهمة معقَّدة تتطلَّب مُستوىً جديداً من الالتزام بحلّ قضايا لا يُرْبَط عادةً بينها وبين موضوع البحث عن السّلام. ففكرة الأَمن الجماعي لا تتحقق إِذا كان أساسُها الوحيد الاتِّفاقات السّياسيّة. كما أن التّحدِّي الأَساسي الذي يُواجِهنا هو وجوب السمُوِّ بإطار التَّعامُل إِلى مستوى التّقيُّد والمُثُل بشَكْل يَتَميز عن أُسْلوب الإِذعان للأَمر الواقع.
البشرية تحتاج الآن لتغييرات عضوية في بنية المجتمع الراهن، فبالإضافة إلى الاحتياج الضروري بإقامة عالم متّحد في منظوماته وتطلعاته، وفي تجارته ونظمه الاقتصادية، ولكنه أيضاً قادر على احتواء ما لا نهاية له من التعددية القومية والأعراق المختلفة.
ويبقى السؤال: هل سنثبت أنه مهما بلغت صعوبة الأمور في الوقت الحاضر فإن الإنسانية ستعبر نفق هذه المحنة في نهاية المطاف وقد اكتسبت رؤية أوضح وتقديرا أعمق لوحدتها المتأصلة وترابطها المتبادل؟

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