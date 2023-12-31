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الانحراف الكبير!

12/31/2023 2:18:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) على مدى خمسة وسبعين عاما بكل ما شهدتها المنطقة من حروب وهدن واتفاقيات سلام، كانت النظرية الثابتة تقوم على فرض وجود الكيان الصهيوني كأمر واقع ، لا مفر من القبول به، والتعايش مع وجوده بما يملكه من قوة عسكرية، ودعم بلا حدود من المعسكر الغربي، يصل حد التدخل المباشر في كل مرة يتعرض فيه أمن ذلك الكيان للخطر!
بعد نكسة حزيران عام 1967 أصبحت تلك النظرية إلى حد بعيد قابلة للتصديق، وعقب حرب أكتوبرعام 1973 وما تبعها من خطوات لتثبيت حالة من توازن القوة بدأت تتحول تلك النظرية إلى إجراءات على الأرض، وصولا إلى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وفي أعقاب عملية عاصفة الصحراء التي أنهت احتلال العراق للكويت انعقد مؤتمر مدريد للسلام لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي، من خلال المفاوضات المباشرة مع الأطراف الرئيسية في النزاع، بما فيها الطرف الفلسطيني الذي وجد طريقه نحو أوسلو بعد أن قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي 242، وتم الاعتراف بإسرائيل كأمر واقع على حدود الرابع من حزيران عام 67، فتجسدت بذلك تلك النظرية قولا وعملا!
كل ما جرى بعد ذلك منذ مرحلة غزة أريحا أولا، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية، وقطاع غزة كان ترجمة عملية لنظرية وجود إسرائيل كأمر واقع مفروض بمنطق القوة والمساندة الغربية، والقبول الدولي بطبيعة الحال، وكانت إسرائيل تحظى بالمزيد من المكاسب كلما أظهرت استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام حتى من دون نتائج ملموسة ولو في حد أدناها!
في لحظة الاختبار الحقيقي لمفهوم السلام الدائم لدى إسرائيل من خلال استكمال العملية السلمية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفتح ملف اللاجئين وغيره من الحقوق المشروعة عاد الكيان الصهيوني إلى نظرية فرض الأمر الواقع، بمعنى أنه هو الذي يقرر التزاماته، والتحلل منها إذا أراد بدعوى الحفاظ على بقائه في مواجهة تهديدات ماثلة أو مفترضة!
نحن في الأردن نعرف هذه الحقائق، وأكثر منها، وجلالة الملك عبدالله الثاني لفت الانتباه على مدى السنوات الماضية إلى أن إسرائيل لم تعد معنية بالحقوق الفلسطينية، ولا حتى بالحد الأدنى الذي يمنح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال قدرا من الحياة الطبيعية، بل على العكس من ذلك ظلت تمارس كل أنواع التضييق والقمع والاعتقال والقتل وهدم البيوت، وتجريف المزارع واتلاف المحاصيل، لتجعل حياته في جحيم دائم.
كانت الصورة في ذهن جلالة الملك واضحة كل الوضوح، وكان تقديره لما يمكن أن يحدث من تطورات خطيرة سليما وحقيقيا، وهو لذلك دعا قادة دول العالم إلى ملاحظة هذا الانحراف الكبير في الحالة الإسرائيلية التي تحولت إلى خليط من الصهيوينة الدينية التوسعية الاستيطانية العنصرية، مع تنامي عقلية القلعة التي أشار إليها جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل أن يفهم الجميع المدى الذي يمكن أن تذهب إليه إسرائيل في حال تعرضها لخطر ما، كرد فعل على اعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني.
ما يحدث الآن في غزة بشكل خاص، وفي بقية مدن الضفة الغربية بصفة عامة يعكس تماما حالة الانحراف تلك ليس على مسار القضية الفلسطينية وحسب بل على مستوى النظام العالمي للدول التي خرجت عنه، وعن كل الضوابط التي تنظمه في نطاق الشرعية الدولية بمنظماتها المستقرة، ومعاهداتها واتفاقياتها النافذة، وفي ذلك ما يفسر منهج جلالة الملك في جميع اتصالاته العربية والدولية في ظل حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل من أجل أن يدركوا بأن وقف تلك الحرب في حد ذاتها ليس كافيا، وأن المطلوب هو معالجة حالة الانحراف هذه التي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، والسلام العالمي كله!

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