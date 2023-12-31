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الانتخابات البرلمانية وسيناريوهات المستقبل

12/31/2023 2:18:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كلما اقترب موعد انتخاب مجلس النواب، يعود الجدل كل مرة، هل ستجري الانتخابات، هل ستؤجل، والأسباب، والأعذار لا حصر لها، وبعض الذين ينظرون لذلك ينسبون الأمر لمرجعيات مهمة في الدولة، ويسهبون في شرح التفاصيل.
من حيث المبدأ كنت، وما أزال داعما لتحديد موعد للانتخابات ثابت، ولا يتبدل، حتى نُنهي هذا النقاش الممجوج، فالانتخابات يجب أن تجري مهما كانت الأوضاع، وهو تثبيت لمؤسسية الدولة، وترسيخ لأركانها، وتوطيد لدعائم العمل الديموقراطي، سواء أعجبنا أداء البرلمان، أو لم يعجبنا، أو يقنعنا عملهم!
التواقيت لانتخاب مجلس النواب يبدأ من منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل، والمعلومات الراشحة أن الدولة حسمت أمورها في الذهاب إلى الانتخابات دون تأجيل، أو إبطاء، وبقي حسم الموعد، هل تجرى في أغسطس ونضمن مشاركة قسم من الأردنيين في الخارج الذين يقضون إجازاتهم في البلاد، وتكون المدارس في عطلتها الصيفية، أم تُرحل لشهر أيلول/ سبتمبر؟
المواعيد مرتبطة بسياق، واستحقاق دستوري، وواقع الحال أن هذه الانتخابات ستكون فريدة لأنها أول تطبيق لقانون الانتخاب الجديد، الذي يتوقع أن يدفع الأحزاب إلى مقدمة المشهد.
العدوان على غزة الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي في صلب النقاش الدائر الآن، والسؤال إذا ما استمرت الحرب لوقت طويل من العام القادم، وإذا ما توسعت دائرتها، ودخلت إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي أطراف أخرى، مثل خوض معركة ضد لبنان، هل يمكن أن نجري الانتخابات؟
وفي ذات السيناريو تطرح قضية التهجير القسري للفلسطينيين، ويدخل على الخط قصة السلطة الفلسطينية التي ستكون ما بعد الحرب، واحتمالات جدية، وكبيرة لمرحلة ما بعد رئاسة محمود عباس ((أبو مازن))، وعلاقتنا بالسلطة الجديدة، مهما كانت، وتداعيات ذلك على الأردن؟
في الداخل يُناقش تيار في الدولة، وعلى ضفافها فرضية أن الحرب التي تشن على حركة حماس زادت من شعبيتها في كل مكان، وفي المقدمة الأردن، واستطلاعات الرأي تؤكد ذلك، وهذا باعتقادهم سيصب لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها، وسينعكس حكما على التصويت في الانتخابات، ولن يستطيع أي حزب مجاراتهم، حتى لو توفرت له مظلات دعم، وحماية.
العلاقة بين الإخوان المسلمين في الأردن وحركة حماس كانت مشتبكة، وأكثر من وطيدة، حتى إن هناك تيارا كان قويا داخل الإخوان محسوب على حماس.
هذه المعادلة لم تعد كما كانت سابقا، وبعد أن أبعدت السلطة في الأردن قيادة حماس منذ سنوات طويلة إبان رئاسة عبدالرؤوف الروابدة، فإن حالة التداخل التنظيمي يمكن القول إنها ضعفت، أو انتهت، ويتحدث قادة حماس علنا، وفي جلساتهم إنه لا تربطهم أي علاقة بتنظيم الإخوان في الأردن، حتى ولو تعمد بعض قيادات الإخوان في الأردن السعي لتحويل مكاسب المقاومة في غزة لصالحهم، وحسابهم، عبر تصدر مشهد الاحتجاجات، والتظاهرات.
لا يمكن الحسم، والقطع أن إخوان الأردن لن يستفيدوا من صمود حماس في غزة، وما ستؤول له الحرب، فالثابت أن حماس لاعب أساسي، لا يمكن تجاهله مهما كانت نتائج العدوان، وما يسأل، ويستحق أن يدرس، حدود ما يمكن أن يحصده تيار الإخوان، وحلفائه بعد الحرب، وفي صناديق الاقتراع؟
الانتخابات المقبلة عنوانها الأبرز الأحزاب، ودورها، ومكانتها، وهل ستفرز أحزابا يمكن أن تشكل حزب الأغلبية في البرلمان، منفردة، ام بائتلافات، وتحالفات، وهذا يعني استتباعا أن هناك حكومة أغلبية برلمانية، وقد تنشأ على هامش المشهد معارضة برلمانية حزبية منظمة؟
الحراك الذي نطالعه أن هناك أحزابا تحاول بكل جهد أن تقدم نفسها على أنها حزب الدولة، وهي وريث الميكانيزمات القديمة للسلطة، برجالاتها، ونخبها، والصراع بين عدد قليل من الأحزاب على أنها الأحق بالتمثيل والرعاية الرسمية، والمعركة محتدمة ولم تُحسم، والمرجعيات ترى أن يترك الميدان ليحدد من الأقوى، وعندها تكون الكلمة الفصل، وربما يكون التوجه بتحالفهم نهاية المشوار.
لا يمكن الإنكار أن هناك محاولات جدية عند بعض الأحزاب على بناء مختلف، لا يتدثر برداء السلطة، وإن كان لا يُناكفها، أو يتصادم معها، ويريد أن يبني حزبا له رؤية تؤهله، وبناء جماهيري، ويحضر بقوة وسط الشباب، وله منظرين، وخلايا تفكير، ويعتقد ان مؤهل ليقود السلطة في المستقبل، وفي المرحلة القريبة يكون لاعبا لا يمكن تجاهله.
المخاض النهائي أن الانتخابات القادمة في مقدمة المشهد ستكون للأحزاب، وإن كانت الصورة القديمة للانتخابات ذات بعد عشائري، ومناطقي ستحضر بقوة، حتى لو لبست لبوسا حزبيا، والفرز بتوقعنا سيقود إلى 5 أو 6 أحزاب سيكون لها حضور بتفاوت في حصة المقاعد الحزبية، وستكون لها حصة أيضا في الأصوات الفردية في المناطق الانتخابية، وفي التفصيل حزبان توجهاتهما وسطية، وآخران ميولهما إسلامية أحدهما حزب جبهة العمل، وحزبان بتوجه ليبرالي، يساري مدني، وبعد الانتخابات تبدأ لعبة التحالفات والاستقطاب للقول نحن الأغلبية.
خلاصة القول؛ الانتخابات يجب أن تجري في موعدها، والرابح الأول هي الدولة الأردنية.

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