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ودخل عام جديد والدم يستباح

12/31/2023 2:18:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ما تزال آلة القتل النازية الإسرائيلية تستبيح غزة، تقتل أطفالا ونساء، رجالا وشبابا، تهدم مدارس ودور إيواء، مستشفيات ومساجد وكنائس، بحثا عن نصر وهمي لن يعرفوه، وما تزال عصابة تل أبيب وقطعان المستوطنين يمارسون أشكال القتل العمد والسحل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وكل ذاك تحت نظر العالم أجمع، ودون أن يحرك هذا العالم المنحاز ساكنا.
العالم أجمع يرى ويشاهد ما يجري في الضفة من ممارسات خارج إطار القانون والقرارات الأممية، وإذا رد الشعب الفلسطيني على تلك الممارسات الاستفزازية المتواصلة يخرج علينا هذا العالم الأعور يدين ويستنكر ويناصر القاتل الصهيوني النازي!
لا عجب ولا غرابة، أن يدخل هذا العالم عاما جديدا، والقتل يتجاوز حد السماء، وغزة تقصف وأطفالها بلا مأوى، فهذا العالم المتخاذل، الذي يدعى العلمانية وفصل الدين عن السياسة، يناصر دولة مارقة شعارها ديني ودستورها تلمود مزور مدفوع بترهات غير حقيقية.
هذا العالم الذي آثر منح القاتل فرصة الانقضاض على فريسته وقتلها وشواء لحمها وهضمها فوجئ أن غزة صامدة شامخة واقفة، تداوي جراحات أطفالها، وتنهض كالعنقاء من تحت الرمال، وما زالت إسرائيل بعد 86 يوما من الحرب تعجز عن فك شفرة مقاومة شعب يرفض أن يقتلع من أرضه، شعب يدفن شهداءه وينهض يعاهد مقاومته على الصبر، شعب يؤمن أن النصر صبر ساعة، وساعات، ويوم وأيام، وشهر وأشهر، وأن الحق لو تكالب الجميع عليه لا يمكن طمسه، إن الحياة إما وقفة عز وكبرياء، وإما خزي وعار، وفي غزة اختار شعبها النصر أو الاستشهاد.
صحيح، نكلت الطائرات الإسرائيلية بالمدنيين، عرتهم، اعتقلتهم، ومَنْ تَحتَ الضرب والقصف والتشريد ليس كمَنْ يعدّ أيام العدوان، ولكن ما نراه من صمود، وما نسمعه على لسان أهل القطاع جبروت لا يتكرر ودرس لا يمكن نسيانه، وشجاعة لا يعرفها المهزومون نفسيا، المستسلمون فكريا، المتباكون صوريا، فأولئك لا يعرفون معنى الأوطان، ولم يخبروا المقاومة وسبيلها، ولذلك يهون عليهم التسليم بالواقع، والهروب من حقيقتهم المتخاذلة.
دخلت سنة 2024 والأكثر يقينا أن إسرائيل تخسر، صحيح استشهد أكثر من 22 ألفا، وأصيب مثلهم ويزيد، وهدمت البيوت وشرد الناس، ولكن في المقابل لا ولن يحتمل المحتل هذا الصمود الأسطوري، فهو لم يختبر ذلك ولا يعرفه، وكان يعتقد هو وأولئك الذين ساندوه أن غزة نزهة قد تستمر شهرا أو أقل، ومن ثم تنكسر عزيمة الشعب ويلفظ مقاومته، ولكنه فوجئ بأن هذا الشعب يحتضن المقاومة، يهلهل لها، يدعم صمودها، ولذلك فإن فاتورة الحساب ستنقل لتل أبيب، ووقتها سيعرف أولئك أنهم لا يستطيعون الانتظار طويلا، وأن كل يوم صمود يخلف وراءه فاتورة حساب طويلة.
ولأن الحرب طالت عرفنا أن هذا المحتل يمتلك خطة توسعية واضحة تتضمن التهجير والتنكيل، فقد كان يرنو لتهجير أهل القطاع لشبه جزيرة سيناء المصرية، دون اكتراث لمعاهدة كامب ديفيد أو أي تفاهمات أخرى، وتهجير أهل الضفة إلى الأردن، ولكنه فشل في القطاع وسيفشل في الضفة، وتلك النظرة التوسعية للاحتلال تحتم علينا في الأردن رؤية مخططات الاحتلال بشكلها الحقيقي ومعرفة أنه يعادينا كما يعادي الفلسطينيين، وأن رؤيته التوسعية لم تتغير يوما رغم كل المعاهدات الموقعة والاتفاقيات المبرمة، فتلك العصابة في تل أبيب من السهل عليها نقض التعهدات وإلغاء المعاهدات، وقد سمعنا يقينا وعيانا تصريحات قاتل الأطفال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء مجلس الحرب الصهيوني وهو يعلنها صراحة ودون مواربة أن اتفاقيات أوسلو انتهت، ومن يعلن ذاك يمكنه أن يتعامل بذات الأمر مع اتفاقيات وادي عربة وكامب ديفيد، ولا أعتقد أن ذاك بعيد.
أعتقد أن عقل الدولة يعرف تفكير المحتل الإسرائيلي ورؤيته التوسعية، وقد أشار جلالة الملك لذلك، وحذر من توسع رقعة الحرب طالما بقيت إسرائيل تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والقرارات الأممية، وطالما بقيت متمردة على العالم رافضة الانصياع للقانون الدولي، وتلك المعرفة المسبقة تجعلنا أكثر حرصا في التعامل مع المستجدات وطريقة التصدي للأخطار.

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