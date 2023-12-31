Sunday, 31 December 2023 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسطول الجسر العربي ينقل 174 أردنيا وعربيا من غزة للعقبة

12/31/2023 2:16:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- واصلت شركة الجسر العربي دورها الوطني في تأمين وصول الأردنيين والعرب القادمين من قطاع غزة عبر رفح- نويبع- العقبة (مجانا) وتأمينهم الكامل بكافة متطلبات الإقامة والغذاء والرعاية الطبية في ميناء نويبع المصري والعقبة، حيث من المتوقع أن يصل مساء اليوم السبت إلى محطة الركاب في العقبة 43 شخصا قادمين من قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الأردنية في تأمين وصول الأردنيين والعرب إلى ديارهم بسلام.

وقال مدير عام الجسر العربي عدنان العبادلة إنه من المتوقع وصول 43 أردنيا وعربيا لميناء نويبع قادمين من رفح المصرية نحو العقبة ليصل إجمالي ما نقله أسطول الجسر العربي إلى 174 أردنيا وعربيا، مؤكدا أن الجسر العربي وفر كافة الإمكانات والتسهيلات الخدمية والطبية والغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة العقبة لوصول الأردنيين والعرب القادمين من قطاع غزة إلى المملكة بسلام واطمئنان، وذلك عبر أسطول الجسر العربي البحري.

وكشف العبادلة أن الجسر العربي نقل 59 شاحنة تحمل معونات للأهل في قطاع غزة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، لا سيما وأن بواخر الجسر العربي قادرة على نقل كافة أنواع المعونات والمساعدات من ميناء الركاب إلى ميناء نويبع المصري بسرعة وأمان.

وشدد على أن شركة الجسر العربي وكافة الجهات ذات العلاقة في محافظة العقبة وفرت انسيابا آمنا وسريعا للقادمين من قطاع غزة، ونقلهم عبر أسطول الجسر العربي من ميناء نويبع المصري إلى ميناء محطة الركاب بالعقبة، في تأكيد للدور الوطني الهام الذي تلعبه شركة الجسر العربي في دعم الجهود الأردنية الرسمية والشعبية لمساعدة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، والمساهمة في عودة آمنة للأردنيين والعرب الذين أجبرتهم الحرب على المغادرة.

وأشاد العبادلة بتعاون ومتابعة كافة الجهات المعنية في العقبة في استقبال وتسهيل عودة الأردنيين وبعض الجاليات العربية عبر الخط البحري الدولي العقبة- نويبع، في إشارة إلى دور سلطة العقبة الخاصة ومحافظة العقبة والأجهزة الأمنية والإدارية والصحية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة العائدين من قطاع غزة.

MENAFN31122023000072011014ID1107672412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث