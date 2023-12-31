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حملة لتنظيف جوف البحر بمنطقة الشاطئ الجنوبي

12/31/2023 2:16:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- شارك رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز وفريق غواصي محمية العقبة البحرية وجمعية العقبة للغوص بحملة لتنظيف جوف البحر والتي نظمتها السلطة اليوم السبت.

واستهدفت الحملة المنطقة الشاطئية الجنوبية، حيث استخرجت الحملة كمية من النفايات الراكدة تحت الماء يصل وزنها إلى (25 كغم) تقريبا، معظمها من قوارير المشروبات الغازية، والمياه المعدنية، بالإضافة إلى العبوات والأكياس البلاستيكية المتنوعة.

وتأتي أهمية هذه الحملة ضمن جهود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتكثيف حملات التوعية لزوار شواطئ المدينة بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية في العقبة، والتأكيد على رواد الشاطئ كي يلتزموا بنظافة الشواطئ من المخلفات التي تؤثر على بيئة البحر، وكذلك خشية تعرض المصطافين لأي ضرر قد ينتج من إلقاء العبوات المعدنية، والتذكير بأن البيئة النظيفة تعكس نظافة البيوت.

كما تأتي الحملة تأكيدًا على حماية البيئة البحرية التي تقوم بها السلطة وبالتعاون مع شركائها من الجهات الأمنية بتكثيف حملات الرقابة في شواطئ المدينة لضمان تعاون الجميع في الحفاظ على بيئتنا البحرية وشواطئ خليج العقبة.

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