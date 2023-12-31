حملة لتنظيف جوف البحر بمنطقة الشاطئ الجنوبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة-
شارك رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة
العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز وفريق غواصي محمية العقبة البحرية
وجمعية العقبة للغوص بحملة لتنظيف جوف البحر والتي نظمتها السلطة اليوم السبت.
واستهدفت الحملة المنطقة الشاطئية الجنوبية،
حيث استخرجت الحملة كمية من النفايات الراكدة تحت الماء يصل وزنها إلى (25 كغم)
تقريبا، معظمها من قوارير المشروبات الغازية، والمياه المعدنية، بالإضافة إلى العبوات
والأكياس البلاستيكية المتنوعة.
وتأتي أهمية هذه الحملة ضمن جهود سلطة منطقة
العقبة الاقتصادية الخاصة بتكثيف حملات التوعية لزوار شواطئ المدينة بأهمية الحفاظ
على البيئة البحرية في العقبة، والتأكيد على رواد الشاطئ كي يلتزموا بنظافة
الشواطئ من المخلفات التي تؤثر على بيئة البحر، وكذلك خشية تعرض المصطافين لأي
ضرر قد ينتج من إلقاء العبوات المعدنية، والتذكير بأن البيئة النظيفة تعكس نظافة
البيوت.
كما تأتي الحملة تأكيدًا على حماية البيئة
البحرية التي تقوم بها السلطة وبالتعاون مع شركائها من الجهات الأمنية بتكثيف
حملات الرقابة في شواطئ المدينة لضمان تعاون الجميع في الحفاظ على بيئتنا البحرية وشواطئ خليج
العقبة.
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