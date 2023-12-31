Sunday, 31 December 2023 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وادي الأردن.. أسعار بيع المحاصيل الأفضل منذ سنوات

12/31/2023 2:16:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان مع مواصلة استقرار أسعار الخضار في سوق العارضة المركزي على ارتفاع، يصف مزارعون الموسم الذي ما يزال في بدايته بـ "الأفضل منذ عقد تقريبا".
وما تزال أسعار بيع المحاصيل الزراعية الأفضل بالنسبة للمزارعين منذ سنوات رغم تراجع جودة الإنتاج.
ويرى مزارعون أنه ومنذ عشر سنوات ماضية لم تشهد أسعار البيع هذا الارتفاع المتواصل، موضحين أن أسعار البيع منذ بداية الموسم وحتى نهايته حافظت على مستويات أعلى من كلف الإنتاج الأمر الذي عاد عليهم بالفائدة، ومكنهم من سداد جزء من ديونهم السابقة.
ودفع تراجع المساحات المزروعة لحساب السوق المحلي إلى تناقص الكميات المعروضة في السوق، الأمر الذي دفعها إلى الارتفاع بنسب جيدة، بخلاف المواسم الماضية التي شهدت انتكاسات كبيرة ألحقت خسائر فادحة بالعاملين بالقطاع والمزارعين على حد سواء.
يشير المزارع وليد الفقير إلى أن الإنتاج الغوري تراجع بشكل مساو بين العرض والطلب، ما دفع بالأسعار إلى الارتفاع بشكل محفز، لافتا إلى أن زراعة مساحات ليست بالقليلة لحساب الزراعات التعاقدية أسهم في تراجع الكميات الموردة للأسواق المركزية، ناهيك عن تراجع المساحات المزروعة بسبب خسائر المواسم الماضية انعكس ايجابا على أسعار البيع.
ويؤكد المزارع صالح العدوان أن تراجع الانتاج مع دخول اربعينية الشتاء أدى إلى مواصلة ارتفاع أسعار البيع والتي فاقت التوقعات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدفع بالمزارعين الذين لم يستطيعوا زراعة أراضيهم بداية الموسم إلى زراعتها الفترة المقبلة.
ولعل هذا الأمر له محاذير كبيرة بحسب العدوان، إذ أن زيادة المساحات المزروعة مع بقاء إغلاق الأسواق التصديرية الرئيسة سيعيد المزارعين الى مشكلة الاختناقات التسويقية والخسائر التي تنتج عنها، مطالبا الجهات المعنية العمل مع المزارعين على تقنين الزراعات وتنويعها بما يضمن عدم تكرار معاناة المواسم السابقة.
ويبين أنه وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 أعوام سيتمكن من إنهاء موسمه دون خسائر، ما سيمكنه من سداد الديون المتراكمة وادخار جزء من المردود للتجهيز للموسم القادم، آملا أن تستمر الأحوال على ما هي عليه الآن حتى بدء فترة ذروة الانتاج بداية شباط (فبراير) المقبل.
ويرى مدير زراعة وادي الأردن المهندس ياسين العدوان أن الموسم الحالي "استثنائي" إذ أن أسعار البيع لم تهبط إلى ما دون أسعار الكلف بل حافظت على مستويات جيدة مكنت المزارعين من الاستمرار في خدمة محاصيلهم ورعايتها بالشكل المطلوب، مضيفا أن استقرار الأسعار على مستويات جيدة بالنسبة للمزارعين سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاع وديمومته للموسم المقبل، إذ سيدفع المزارعين إلى التوسع في زراعة أراضيهم.
ويأمل العدوان ألا تتكرر مآسى المواسم الماضية والتي تعرض فيها المزارعون لخسائر كبيرة نتيجة تدني أسعار البيع، مبينا أن الوزارة لم تأل جهدا لفتح أسواق جديدة أو إعادة فتح الأسواق الرئيسة خصوصا عن طريق الزراعات التعاقدية التي أثبتت نجاحها.
من جانبه، يؤكد مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين أن الموسم الزراعي في وادي الأردن يعد الأفضل منذ سنوات، إذ أن استقرار أسعار البيع عند مستويات جيدة بالنسبة للمزارع حتما سيعود بالفائدة على القطاع الزراعي في وادي الأردن.
ويبين أن الكميات الموردة إلى السوق حاليا تتراوح ما بين 350 – 450 طنا يوميا، لافتا إلى أن أسعار بيع الخضار في السوق ما تزال جيدة بالنسبة للمزارعين منذ بداية الموسم وإلى الآن، إذ يتراوح سعر بيع صندوق الخيار ما بين 4-7 دنانير والكوسا ما بين 2-3.5 دينار للصندوق، والفلفل الحلو ما بين 2-2.5 دينار للصندوق، والفلفل الحار ما بين 1.5 – 2.5 دينار للصندوق، والبندورة ما بين 2 – 3 دنانير للصندوق، والفاصوليا ما بين 2.5 – 3 دنانير للصندوق، والباذنجان ما بين 2 – 3 دنانير للصندوق، علما أن الأسعار الحالية زادت على الموسم الماضي بنسبة 100 %.

MENAFN31122023000072011014ID1107672410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث