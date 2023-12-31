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ميناء جبل علي بالإمارات.. بديل مقترح لتقليص الكلف والوقت

12/31/2023 2:16:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة في ظل ارتفاع أجور الشحن عالميا لمستويات قياسية، بزيادة وصلت إلى قرابة 800 %، بدأ الحديث عن تأثير ذلك على سلاسل التوريد المحلي للبضائع، في وقت لم يستبعد فيه خبراء حدوث ارتفاع على الأسعار ولكن ليس على المدى القصير.
وتأتي توقعات الخبراء نظرا لوجود كميات كافية من البضائع تغطي حاجة السوق واستمرار انسيابية السفن التجارية إلى ميناء العقبة حتى الآن، غير أنهم اعتبروا أن الأوضاع بشكل عام تفرض ايجاد بدائل فورية لتدارك أي سيناريوهات محتملة.
تحذيرات الخبراء التي اعقبت الإعلان عن ارتفاع أسعار وكلف الشحن العالمي خلال اليومين الماضيين، سبقتها تصريحات أدلت بها وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أكدت فيها "أن الوزارة تعمل على دراسة جميع البدائل لضمان عمليات انسياب ونقل البضائع، في ظل اضطرابات النقل البحري بالبحر الأحمر".
كما أكدت الوزيرة "أن تحويلات الملاحة في مضيق باب المندب، ليس لها تأثير كبير على صادرات ومستوردات المملكة، وأن
65 % من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر".
على ما يبدو، فإن تصريحات التهتموني تؤكد أن الأوضاع مطمئنة، وأن الحكومة على استعداد لدراسة جميع البدائل، في المقابل لا تزال هذه البدائل غير معلنة باستثناء الحديث عن خط الملاحة البري والبحري، الذي تم تدشينه مؤخرا، والذي يضمن استمرار توريد البضائع من ميناء العقبة إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض ومنها إلى أوروبا وأميركا وبالعكس.
هذا البديل الملاحي، لا يضع تصورا عن سير البضائع القادمة من الصين ودول آسيا إلى العقبة التي ما زالت مضطرة إما للعبور عبر مضيق باب المندب أو اتباع طريق رأس الرجاء الصالح.
في هذا الخصوص، يشير التاجر والمستورد سلامة المعايطة أن أسعار الشحن من موانئ الصين باتجاه ميناء العقبة قفزت إلى قرابة 8 أضعاف، إذ بلغ سعر شحن الحاويات حجم 40 قدماً 10.000 دولار، بعد أن كانت 1800 دولار، مؤكداً أن ذلك له تداعيات وصفها بـ "خطيرة" على الأسواق وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الشحن الدولي سينعكس على الأسعار التي سيتحملها المستهلك.
غير أن المعايطة، استبعد أن ينعكس ذلك بصورة فورية، نظراً لوجود مخزون كاف من المواد في مخازن التجار، لكن إن استمرت أسعار الشحن المرتفعة لفترة أطول، فإن ذلك سيظهر صداه بلا شك، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات داعمة للتجار والصناعيين والمستوردين بتخفيض الجمارك والضريبية واعفائهم من بعض الرسوم على عمليات الاستيراد.
وكانت أجور شحن الحاوية القادمة من الصين إلى موانئ العقبة عبر البحر الاحمر، تتراوح بين 1800 - 2000 دولار، فيما قفزت خلال اليومين الماضيين فقط، لتتراوح بين 10.000 - 11.000 دولار، وفق مستوردين.
ويقول التاجر والمستورد محمد الشرباتي، إن أسعار وتكاليف الشحن بكافة أنواعه في العالم قفزت إلى مستويات قياسية زادت عن 800 %، بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على السفن، والتي تحولت إلى أزمة في البحر الأحمر اضطرت العديد من الشركات إلى تغيير مسار سفنها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في التكاليف طالت حتى الشحن الجوي والبري بسبب ارتفاع الطلب عليه أيضاً كبديل لبعض عمليات الشحن البحري.
وبين أن أسعار النقل ارتفعت بسعر جنوني نتيجة لثلاثة أمور، أولها والأساسي: الأحداث الأمنية في باب المندب، بالإضافة إلى ارتفاع التأمينات البحرية، إلى جانب قرب عطلة العاملين في المصانع الصينية والتي تبدأ بمنتصف شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي آخر شباط (فبراير).
ويدعو تجار إلى ضرورة زيادة تفعيل خطوط ومسارات نقل أخرى، من بينها الموانئ المصرية أو خط نقل بري من جبل علي في الامارات مرورا بالسعودية وصولا إلى الأردن، إلى جانب اجراءات تضمن تخفيض الجمارك والضرائب على السلع والبضائع وعمل سلسلة من التخفيضات على المستوردين والتجار والصناعيين.
ويؤكد تجار أنه إلى جانب شحن البضائع من الموانئ المصرية عبر رأس الرجاء الصالح فإن خيارا آخر متاح وأقل تكلفة وانسيابي وبديل لشحن البضائع والسلع من ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط.
ويقول التاجر أحمد صلاح إن تكلفة النقل والشحن من ميناء جبل علي في الامارات وبضريبة مخفضّة مروراً عبر طريق البر بالسعودية وصولا إلى المملكة، أقل بكثير من الاستيراد والشحن عبر منافذ أخرى ويقلل وقت وصول البضائع في ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها البحر الأحمر والتي تزداد خطورة وتكلفة.
ويؤدي ارتفاع أسعار النقل البحري حسبهم، إلى ارتفاع بعض السلع والبضائع، إذا ما تم تدارك الأمر، والبحث بشكل جدي عن حلول واقعية والإسراع بايجاد منافذ بديلة عبر الموانئ المصرية أو الاماراتية.
ويبين نائب رئيس غرفة تجارة العقبة التاجر رامي الرياطي أنه مع استمرار تجنب شركات الشحن عبور البحر الأحمر؛ تزداد الصعوبات التي تواجهها الخدمات اللوجستية العالمية والمتمثلة في ارتفاع أسعار الشحن البحري والبضائع العالقة في بعض موانئ الصين خاصة مع اقتراب عطلة المصانع في المدن الصناعية في الصين والتي تبدأ من منتصف الشهر الحالي وتمتد إلى نهاية شهر شباط (فبراير) من نفس العام، مؤكداً أن ذلك يشكل تهديداً لسلسلة التوريد المحلية التي بدأت للتو في التعافي بعد ثلاث سنوات من الضغوط التضخمية والتأخيرات الناجمة عن اضطرابات فيروس كورونا والحرب الروسية الاكراونية.
وبين أن علينا حاليا دراسة كل البدائل والتي منها منفذ جبل علي بالامارات عبر السعودية وصولا إلى الأردن، باعتباره بديلا قابلا للتطبيق.
وبحسب بيانات ومؤشرات "بورصة البلطيق"، التي تقيس وترصد مستويات الشحن البحري، عبر أهم خطوط الشحن البحرية (منطقة الهادئ، قناة السويس، عبر المحيط الأطلسي)؛ فقد شهدت أسعار الشحن البحري ارتفاعاً متصاعداً لها عبر أبرز ممرات النقل البحري، وخاصة لتلك الشحنات التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، ولعلها الأكثر تضرراً وارتفاعاً في كلف الشحن، نظراً لما تمر به الأحداث والتوترات الجيوسياسية في المنطقة المطلة على "باب المندب"، حيث ألقت بظلالها على قطاع الشحن البحري وعزوف شركات عالمية كبرى للمرور عبر المضيق، واختيارها قسراً، رأس الرجاء الصالح خياراً لا ثاني له في ظل الأحداث الجارية باليمن.
وكانت شركة الجسر العربي قد اعلنت عن تشغيل الخط العربي الجديد للنقل البري والبحري بين العقبة والموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط، ويأتي تشغيل الخط، بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف رحلاتها إلى موانئ البحر الأحمر عبر باب المندب، في ظل تصاعد وتيرة تهديدات "الحوثيين" على الملاحة البحرية.
عودة إلى الوزيرة التهتموني وفيما يخص تصريحاتها التي أدلت بها خلال اجتماع عقد مؤخرا في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الأحمر، فإن حركة انسياب البضائع تحت السيطرة، وإن عمليات النقل عبر البواخر تصل في مواعيدها إلى ميناء العقبة.
وأكدت التهتموني، أن الحكومة على استعداد لدراسة أي بدائل للشحن البحري، لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة، سواء لجهة المستوردات أو الصادرات، وتقليل كلف النقل ووفق المسار الذي يناسب القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن قضية الملاحة في البحر الأحمر، شأن عالمي، وأن البديل المطروح حاليا يتمثل بمسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي. وأوضحت، أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف والتأمين، بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع سواء الصادرة أو الواردة.
في ذات الاجتماع، كان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، قد أكد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بدائل تناسب عمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وضرورة أن تكون البدائل مناسبة ولا تؤثر على زيادة الكلف وتنافسية الصادرات الوطنية.
وأشار إلى وجود تواصل مستمر وتعاون وثيق مع الحكومة، لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسياب الصادرات والمستوردات لأراضي المملكة.
وبين الجغبير، أن غرفة صناعة الأردن ستخاطب وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتخصيص جزء من صندوق دعم وتطوير الصناعة لدعم أجور الشحن خلال المرحلة الحالية وبما يخفف من الأعباء على المصدرين.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك العديد من البدائل المطروحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، بخصوص عمليات الشحن البحري لضمان تسهيل عمليات انسياب الصادرات والمستوردات.

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