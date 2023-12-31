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الاقتصاد والتخطيط تضيف مؤشرات جديدة لبيانات السعودية

12/31/2023 2:15:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، عن إضافة مؤشرات جديدة إلى منصة بيانات السعودية، تتضمن بيانات عن التجارة الدولية للمملكة مع أكثر من 180 دولة حول العالم، وذلك في إطار خطط الوزارة لتصبح المنصة المرجع الموحد والمفضل للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتتضمن البيانات الجديدة تفصيلاً للتجارة الخارجية للمملكة مع كل دولة على حدة، ومنها إجمالي الصادرات والواردات حسب المنتجات والقيمة والاتجاهات والميزان التجاري. ويشمل التحديث، إضافة 19 مؤشرًا لمناطق المملكة، وتجمع الوزارة أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية من المصادر الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية، مما يوفر للمستخدمين والباحثين والقطاعين العام والخاص تصورًا أوضح لعموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي، للدعم في اتخاذ أفضل القرارات.
وتطمح الوزارة من خلال المنصة، وعبر التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أطلقت منصة بيانات السعودية في سبتمبر 2023، وتتضمن مؤشرات اقتصادية واجتماعية رئيسة، ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط .

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