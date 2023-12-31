مجموعة بن لادن السعودية تفوز بجائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني بالرياض

(MENAFN
- Al Watan) حصلت مجموعة بن لادن السعودية على "جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني عن فئة العمارة في دورتها الأولى لعام 2023"، جاء ذلك في خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين 25 ديسمبر 2023م برعاية صاحب السمو الدكتور فيصل بن عبدالعزيزبن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس أمناء جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني تقديراً للتميز المعماري والابتكاري في تنفيذ برج صندوق الاستثمارات العامة.
وقد مثّل مجموعة بن لادن السعودية الرئيس التنفيذي لـشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة سامر بن محمد الخواشكي، والتي تعد إشادة بالدور الريادي الذي تلعبه المجموعة في تطوير مشاريع معمارية وعمرانية مبتكرة وتعكس الالتزام الثابت للمجموعة بتحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار في جميع مشاريعها، وتكريما لمنسوبيها الذين ساهموا في تنفيذ المشروع.
الجدير بالذكر أن جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني جاءت انطلاقاً من دور أمانة منطقة الرياض الرئد في تكريم وتشجيع التميز في مجال العمارة والتصميم وفي تحسين جودة مشاريع مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، لتحقق من خلالها غايات تحسين المظاهر العمرانية وتهدف إلى تعزيز جودة المشاريع وتعزيز مفاهيم الإبداع المعماري والعمراني.
MENAFN31122023000089011017ID1107672405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.