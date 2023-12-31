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مجموعة بن لادن السعودية تفوز بجائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني بالرياض

12/31/2023 2:15:32 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت مجموعة بن لادن السعودية على "جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني عن فئة العمارة في دورتها الأولى لعام 2023"، جاء ذلك في خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين 25 ديسمبر 2023م برعاية صاحب السمو الدكتور فيصل بن عبدالعزيزبن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس أمناء جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني تقديراً للتميز المعماري والابتكاري في تنفيذ برج صندوق الاستثمارات العامة.
وقد مثّل مجموعة بن لادن السعودية الرئيس التنفيذي لـشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة سامر بن محمد الخواشكي، والتي تعد إشادة بالدور الريادي الذي تلعبه المجموعة في تطوير مشاريع معمارية وعمرانية مبتكرة وتعكس الالتزام الثابت للمجموعة بتحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار في جميع مشاريعها، وتكريما لمنسوبيها الذين ساهموا في تنفيذ المشروع.
الجدير بالذكر أن جائزة الأمانة للإبداع المعماري والعمراني جاءت انطلاقاً من دور أمانة منطقة الرياض الرئد في تكريم وتشجيع التميز في مجال العمارة والتصميم وفي تحسين جودة مشاريع مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، لتحقق من خلالها غايات تحسين المظاهر العمرانية وتهدف إلى تعزيز جودة المشاريع وتعزيز مفاهيم الإبداع المعماري والعمراني.

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