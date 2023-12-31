مليار ريال التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر حتى عام 2022

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي عن حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من جمهورية العراق الشقيقة، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعرعر أحمد السويلم، أن المملكة ودولة العراق الشقيقة تعدان قوتان اقتصاديتان ذات تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، ويتطلع المسؤولون في البلدين؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري فيما بينهما بما يدعم ويعزز المكانة الاقتصادية.
وأوضح السويلم أنه منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر ارتفعت آفاق الاستثمارات المشتركة، حيث أدى إلى إنسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى أن قيمة حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة في عام 2022م قد بلغت 145.8 مليار ريال، وبلغ نصيب منفذ جديدة عرعر حوالي المليار ريال.
وأكد السويلم على تطور حركة التجارة عبر المنفذ بشكل متنامي من عام 2020 وحتى عام 2022، حيث قفزت كمية الصادرات من 1.2 ألف طن إلى 272.6 ألف طن عام 2022، مشيدًا بتنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي بعد عرض وزير الزراعة العراق مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.
ولفت بأن استكمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية بالمنفذ سوف يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، ويسهم في ارتفاع الاستثمارات بمنطقة الحدود الشمالية.
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