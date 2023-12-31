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مليار ريال التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر حتى عام 2022

12/31/2023 2:15:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي عن حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من جمهورية العراق الشقيقة، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعرعر أحمد السويلم، أن المملكة ودولة العراق الشقيقة تعدان قوتان اقتصاديتان ذات تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، ويتطلع المسؤولون في البلدين؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري فيما بينهما بما يدعم ويعزز المكانة الاقتصادية.
وأوضح السويلم أنه منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر ارتفعت آفاق الاستثمارات المشتركة، حيث أدى إلى إنسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى أن قيمة حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة في عام 2022م قد بلغت 145.8 مليار ريال، وبلغ نصيب منفذ جديدة عرعر حوالي المليار ريال.
وأكد السويلم على تطور حركة التجارة عبر المنفذ بشكل متنامي من عام 2020 وحتى عام 2022، حيث قفزت كمية الصادرات من 1.2 ألف طن إلى 272.6 ألف طن عام 2022، مشيدًا بتنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي بعد عرض وزير الزراعة العراق مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.
ولفت بأن استكمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية بالمنفذ سوف يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، ويسهم في ارتفاع الاستثمارات بمنطقة الحدود الشمالية.

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