هذه أول دولة تحتفل بدخول العام الجديد 2024

(MENAFN
- Al Watan) ينتهي العام الميلادي 2023 اليوم، ويستعد العالم للاحتفال بقدوم العام الجديد 2024، مع اختلاف موعد حلوله من دولة لأخرى بحسب موقعها، وفقاً لخطوط الطول والعرض وخط جرينتش.
وفقاً لتقرير نشرته مجلة "ناشيونال جيوجرافيك"، ستكون أول دولة تحتفل باستقبال العام الجديد هي كيريباتي، وتحديداً في جزيرة ساموا كيريتيماتي، التي تقع جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا.
وجزيرة ساموا كيريتيامتي، التي يقطنها نحو 6 آلاف شخص، هي أكبر جزيرة في كيريباتي.
ففي اللحظة التي تدخل فيها جزيرة كيريتيماتي العام الجديد عند منتصف الليل بشكل رسمي، سيكون التوقيت المحلي في نيويورك لا يزال عند الساعة 05:00 صباحاً بتوقيت المنطقة الشرقية في 31 ديسمبر 2023
ومن المفارقات الغريبة أن جزيرة ساموا الأمريكية هي آخر دولة ستحتفل بالعام الجديد، فالجزيرتين تحملان الاسم نفسه "ساموا".
وتقع ساموا الأمريكية في جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف شخص.
ويحتفل سكان ساموا الأمريكية بالعام الجديد في تمام الساعة 12:00 صباحاً من يوم 1 يناير بتوقيت جرينتش، وهم بذلك يكونون قد استقبلوا العام الجديد قبل دولة نيوزلندا التي انفصلت عنها عام 1962، وتحتفل بعد مرور 26 ساعة من جزيرة ساموا القريبة من أستراليا، رغم أن المسافة بين هاتين الجزيرتين لا تتجاوز 160 كيلومترا. أول دولة عربية
وفي العالم العربي، يدخل العام الجديد أولا إلى سلطنة عمان والإمارات، وتحتفل به لاحقاً باقي الدول العربية وآخرها موريتانيا.
وتحتفل العديد من الدول حول العالم بليلة رأس السنة الميلادية، حيث تطلق عشية العام الجديد الألعاب النارية وتقام الحفلات الموسيقية احتفالاً بهذه المناسبة.
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