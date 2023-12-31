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هذه أول دولة تحتفل بدخول العام الجديد 2024

12/31/2023 2:15:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتهي العام الميلادي 2023 اليوم، ويستعد العالم للاحتفال بقدوم العام الجديد 2024، مع اختلاف موعد حلوله من دولة لأخرى بحسب موقعها، وفقاً لخطوط الطول والعرض وخط جرينتش.
وفقاً لتقرير نشرته مجلة "ناشيونال جيوجرافيك"، ستكون أول دولة تحتفل باستقبال العام الجديد هي كيريباتي، وتحديداً في جزيرة ساموا كيريتيماتي، التي تقع جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا.
وجزيرة ساموا كيريتيامتي، التي يقطنها نحو 6 آلاف شخص، هي أكبر جزيرة في كيريباتي.
ففي اللحظة التي تدخل فيها جزيرة كيريتيماتي العام الجديد عند منتصف الليل بشكل رسمي، سيكون التوقيت المحلي في نيويورك لا يزال عند الساعة 05:00 صباحاً بتوقيت المنطقة الشرقية في 31 ديسمبر 2023
ومن المفارقات الغريبة أن جزيرة ساموا الأمريكية هي آخر دولة ستحتفل بالعام الجديد، فالجزيرتين تحملان الاسم نفسه "ساموا".
وتقع ساموا الأمريكية في جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف شخص.
ويحتفل سكان ساموا الأمريكية بالعام الجديد في تمام الساعة 12:00 صباحاً من يوم 1 يناير بتوقيت جرينتش، وهم بذلك يكونون قد استقبلوا العام الجديد قبل دولة نيوزلندا التي انفصلت عنها عام 1962، وتحتفل بعد مرور 26 ساعة من جزيرة ساموا القريبة من أستراليا، رغم أن المسافة بين هاتين الجزيرتين لا تتجاوز 160 كيلومترا.
أول دولة عربية
وفي العالم العربي، يدخل العام الجديد أولا إلى سلطنة عمان والإمارات، وتحتفل به لاحقاً باقي الدول العربية وآخرها موريتانيا.
وتحتفل العديد من الدول حول العالم بليلة رأس السنة الميلادية، حيث تطلق عشية العام الجديد الألعاب النارية وتقام الحفلات الموسيقية احتفالاً بهذه المناسبة.

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