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نائب أمير مكة يستهل مهام عمله بزيارة للحرم المكي - جريدة الوطن السعودية

12/31/2023 2:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) استهل نائب أمير منطقة مكة الأمير ⁧‫سعود بن مشعل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف، تفقد خلالها مرافق التوسعة السعودية الثالثة.
واطّلع نائب أمير المنطقة على سير الأعمال فيها، ورافق الأمير خلال الزيارة وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور توفيق الربيعة.

حيث اطلع الأمير سعود على مشروع الخدمات الذي تبلغ مسطحات بنائه 625 ألف م2 ويتضمن مساطب للصلاة على مساحة 130 ألف م2 ويستوعب 33 ألف مصل ويحوي:

‏.دورة مياه

‏.مستشفى للطوارئ

‏.272 سلم كهربائي

‏.60 مصعداً

‏.مكاتب للجهات الحكومية

كذلك اطلع على مشروعات:

‏.الأنفاق

‏.عبارات الكهرباء وتهدف إلى تعزيز الطاقة الكهربائية بالمسجد الحرام

‏.الطريق الدائري الأول ويهدف إلى تسهيل حركة المرور في المنطقة المركزية ويبلغ طوله 4640 م


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