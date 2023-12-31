نائب أمير مكة يستهل مهام عمله بزيارة للحرم المكي - جريدة الوطن السعودية

حيث اطلع الأمير سعود على مشروع الخدمات الذي تبلغ مسطحات بنائه 625 ألف م2 ويتضمن مساطب للصلاة على مساحة 130 ألف م2 ويستوعب 33 ألف مصل ويحوي:

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