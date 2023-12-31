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أضرار صحية لفرك العينين

12/31/2023 2:11:56 PM
(MENAFN- Al Watan) قد يكون الفرك السريع لعينيك بعد يوم طويل من العمل أو كرد فعل على تهيجها أو على حكة أو شعور وكأن بعض الغبار عالق فيها، فعلًا لا إراديا، لكن هذا الفعل قد يكون ضارًا في الواقع، حيث يتسبب فرك العينين في أضرار صحية يجب تجنبها، وتتمثل الأضرار في:
خطر الإصابة بالعدوى
إذا كنت تقوم بفرك عينيك، فيمكنك نقل العدوى من أصابعك إلى عينيك، وهذا يمكن أن يسبب التهابات مثل التهاب الجفن والتهاب الملتحمة والتهاب النسيج الخلوي.
إتلاف القرنية
يمكن أن يتسبب الفرك المستمر للقرنية في حدوث خدوش صغيرة تسمى سحجات القرنية. ثم تصبح عينك وردية ومؤلمة وحساسة للضوء.
تمزق الأوعية الدموية الصغيرة
يمكن أن يتسبب فرك عينيك في حدوث هالات سوداء لأن الأنسجة حول العين أرق من أي مكان آخر في الجسم.
تفاقم حالات العين الموجودة مسبقا
إذا كنت تعاني من الغلوكوما، الضغط المرتفع داخل العين، فإن فرك مقلة العين يزيد من الضغط في العين ويمكن أن يتلف العصب البصري.
تفاقم أعراض الحساسية
فرك عينيك الحمراء والمتورمة سيجعلها تنتج المزيد من الدموع، ما يؤدي إلى إفراز المزيد من الهيستامين وتفاقم المشكلة.
ترقق القرنية
فرك العين باستمرار يسبب ترقق القرنية، ما يؤدي إلى ظهور نوع من الانتفاخ المخروطي الشكل المعروف باسم القرنية المخروطية.

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