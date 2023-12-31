أضرار صحية لفرك العينين

(MENAFN
- Al Watan) قد يكون الفرك السريع لعينيك بعد يوم طويل من العمل أو كرد فعل على تهيجها أو على حكة أو شعور وكأن بعض الغبار عالق فيها، فعلًا لا إراديا، لكن هذا الفعل قد يكون ضارًا في الواقع، حيث يتسبب فرك العينين في أضرار صحية يجب تجنبها، وتتمثل الأضرار في:
خطر الإصابة بالعدوى
إذا كنت تقوم بفرك عينيك، فيمكنك نقل العدوى من أصابعك إلى عينيك، وهذا يمكن أن يسبب التهابات مثل التهاب الجفن والتهاب الملتحمة والتهاب النسيج الخلوي.
إتلاف القرنية
يمكن أن يتسبب الفرك المستمر للقرنية في حدوث خدوش صغيرة تسمى سحجات القرنية. ثم تصبح عينك وردية ومؤلمة وحساسة للضوء.
تمزق الأوعية الدموية الصغيرة
يمكن أن يتسبب فرك عينيك في حدوث هالات سوداء لأن الأنسجة حول العين أرق من أي مكان آخر في الجسم.
تفاقم حالات العين الموجودة مسبقا
إذا كنت تعاني من الغلوكوما، الضغط المرتفع داخل العين، فإن فرك مقلة العين يزيد من الضغط في العين ويمكن أن يتلف العصب البصري.
تفاقم أعراض الحساسية
فرك عينيك الحمراء والمتورمة سيجعلها تنتج المزيد من الدموع، ما يؤدي إلى إفراز المزيد من الهيستامين وتفاقم المشكلة.
ترقق القرنية
فرك العين باستمرار يسبب ترقق القرنية، ما يؤدي إلى ظهور نوع من الانتفاخ المخروطي الشكل المعروف باسم القرنية المخروطية.
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