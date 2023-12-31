أماكن حول العالم ممنوع زيارتها

(MENAFN
- Al Watan) 1 - جزيرة القردة (أمريكا)
جزيرة مورجان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسمى أيضًا ((جزيرة القردة))، حيث يعيش فيها مجموعة من حوالي 4.000 قرد من نوع الريسوس.
2 - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد (أستراليا)
تُعتبر واحدة من أبعد الأقاليم في العالم، حيث تُعتبر إقليمًا أستراليًا، على الرغم من وقوعها بين مدغشقر والقارة القطبية الجنوبية، ويعتبر الموقع غير آمن للعديد من الأسباب، وأبرزها الحيوانات البرية والمفترسة.
3 - كهوف لاسكو (فرنسا)
تحتوي كهوف لاسكو على فنون جدارية لا تقدر بثمن يعود تاريخها إلى حوالي 17.000 عام مضت، وتم حظر الدخول إلى الكهوف منذ عام 1963 بسبب اكتشاف أن الفنون الجدارية كانت تتعرض للتهديد بسبب الفطريات التي يحملها السائحون خلال زياراتهم.
4 - الخزان العالمي للبذور في سفالبارد (النرويج)
يقع في الجزيرة القطبية البعيدة سفالبارد بالنرويج، وتخزن فيه 100 مليون بذرة من جميع أنحاء العالم للحفاظ على السلالات في حال حدوث أي كوارث للكوكب.
5- جزيرة دا كويمادا غراندي (البرازيل)
تعتبر موطنًا لنوع نادر وفتاك من الثعابين يُدعى اللانسهيد الذهبي، لذلك، من المنطقي أن تغلق الحكومة البرازيلية الجزيرة أمام الزوار، في حين يمكن للباحثين المؤهلين فقط الدخول، ولكن يجب أن يكونوا برفقة أطقم طبية.
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