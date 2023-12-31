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أماكن حول العالم ممنوع زيارتها

12/31/2023 2:11:56 PM
(MENAFN- Al Watan) 1 - جزيرة القردة (أمريكا)
جزيرة مورجان في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسمى أيضًا ((جزيرة القردة))، حيث يعيش فيها مجموعة من حوالي 4.000 قرد من نوع الريسوس.
2 - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد (أستراليا)
تُعتبر واحدة من أبعد الأقاليم في العالم، حيث تُعتبر إقليمًا أستراليًا، على الرغم من وقوعها بين مدغشقر والقارة القطبية الجنوبية، ويعتبر الموقع غير آمن للعديد من الأسباب، وأبرزها الحيوانات البرية والمفترسة.
3 - كهوف لاسكو (فرنسا)
تحتوي كهوف لاسكو على فنون جدارية لا تقدر بثمن يعود تاريخها إلى حوالي 17.000 عام مضت، وتم حظر الدخول إلى الكهوف منذ عام 1963 بسبب اكتشاف أن الفنون الجدارية كانت تتعرض للتهديد بسبب الفطريات التي يحملها السائحون خلال زياراتهم.
4 - الخزان العالمي للبذور في سفالبارد (النرويج)
يقع في الجزيرة القطبية البعيدة سفالبارد بالنرويج، وتخزن فيه 100 مليون بذرة من جميع أنحاء العالم للحفاظ على السلالات في حال حدوث أي كوارث للكوكب.
5- جزيرة دا كويمادا غراندي (البرازيل)
تعتبر موطنًا لنوع نادر وفتاك من الثعابين يُدعى اللانسهيد الذهبي، لذلك، من المنطقي أن تغلق الحكومة البرازيلية الجزيرة أمام الزوار، في حين يمكن للباحثين المؤهلين فقط الدخول، ولكن يجب أن يكونوا برفقة أطقم طبية.

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