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مسيرة البناء والتنمية

12/31/2023 2:11:56 PM
(MENAFN- Al Watan) في البداية يشرفني أصالة عن نفسي وعن مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي شرورة، أن أرفع أسمى آيات الترحيب بأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمناسبة زيارته الميمونة إلى محافظة شرورة، التي يدشن من خلالها العديد من مشاريع التنمية والبناء ويتفقد أحوال المواطنين عن قرب، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث يواصل أميرنا الغالي مسيرة العطاء ويقدم خدمات جليلة لكافة المواطنين، لذا ليس غريبا أن تعم الفرحة والسرور أرجاء المحافظة.
عزز الأمير جلوي ما تهدف إليه القيادة الرشيدة من إرساء مبادئ العدل والمساواة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، والقرب من المواطن والعمل على تلبية احتياجاته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وقد لامس سكّان المحافظة التطور الكبير والملحوظ بين الماضي والحاضر، بعد أن أصبحت عروس الربع الغالي محط أنظار الجميع لقربها من منفذ الوديعة الحدودي الذي تعبر من خلاله قوافل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وتحظى محافظة شرورة بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، كسائر مناطق ومحافظات المملكة من نهضة تنموية ومشروعات خدمية، يقود سفينتها الربان الماهر أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، حيث يواصل أميرنا المحبوب قيادة سفينة التنمية بكل مهارة واقتدار، حتى شملت المشاريع الخدمية أرجاء منطقة نجران عامة ومحافظة شرورة على وجه الخصوص، فكان عن جدارة واستحقاق رجل المرحلة، واستطاع بخبرته الإدارية الواسعة، وبما حباه الله من حكمة ومهارة في فن القيادة، التعامل مع كل المواقف، وتذليل كافة الصعاب.
تعتبر مسيرة العطاء في السنوات الماضية، خير شاهد على ما قدمه أمير الصمود والعطاء من أعمال وإنجازات في كافة المجالات الخدمية، كان لها الأثر الملموس في دفع عجلة مشاريع الخير والبناء، وسط توجيهات سموه المستمرة لكافة المسؤولين ومديري الجهات الحكومية بأهمية الدقة في تنفيذ تلك المشاريع وإنجازها وفق المواصفات المعتمدة لها، حتى يستفيد منها المواطنون، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
* محافظ شرورة المكلف
موفق بن عبدالهادي العنزي

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