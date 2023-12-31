حب وولاء وانتماء

(MENAFN
- Al Watan) إن زيارة سيدي أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لمحافظة شرورة زرعت في القلوب الفرح وعطرت المشاعر ببهجة.. فأهلاً بوجه الخير عدد قطرات المطر وتراكم السحاب، عدد ما رحب ربعنا الخالي بزواره، فزيارتكم الميمونة يا سيدي زرعت في قلوبنا الفرح والسرور، وتعطرت مشاعرنا بهجةً، كيف لا وسموكم أيقونة السعادة لعروس الربع الخالي، كنت ولا زلت سر النجاح لمنطقة نجران في جميع المجالات بتواضعك وأخلاقك، فقد أصبحت المنطقة في عهدكم المبارك تعيش في رفاه طيلة أيام العام.
إن محافظة شرورة ومركز الوديعة تقف اليوم كالعروس ابتهاجًا بقدومك، سعيدة كل السعادة بوجودك على أرضها، التي يشهد لها التاريخ كما يشهد لأهلها الأوفياء الكرام، فأهلاً بك يا وجه السعد في محافظة الوفاء، ومرحبًا بك عدد ما يكنه أهلها لك حبًا وولاء وانتماء، فأنتم يا سيدي استحدثتم مهرجان شرورة الشتوي برؤية تنم عن عمق درايتكم، فنهضتم بالمحافظة عامة ومركز الوديعة خاصة نهضة شاملة على كافة المستويات والأصعدة، فلسموكم الكريم عظيم الشكر والامتنان؛ لما شهدته منطقة نجران ومحافظاتها ومراكزها من تطور وازدهار.
* إبراهيم بن محمد الدوسري
* رئيس مركز الوديعة
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