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حب وولاء وانتماء

12/31/2023 2:11:56 PM
(MENAFN- Al Watan) إن زيارة سيدي أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لمحافظة شرورة زرعت في القلوب الفرح وعطرت المشاعر ببهجة.. فأهلاً بوجه الخير عدد قطرات المطر وتراكم السحاب، عدد ما رحب ربعنا الخالي بزواره، فزيارتكم الميمونة يا سيدي زرعت في قلوبنا الفرح والسرور، وتعطرت مشاعرنا بهجةً، كيف لا وسموكم أيقونة السعادة لعروس الربع الخالي، كنت ولا زلت سر النجاح لمنطقة نجران في جميع المجالات بتواضعك وأخلاقك، فقد أصبحت المنطقة في عهدكم المبارك تعيش في رفاه طيلة أيام العام.
إن محافظة شرورة ومركز الوديعة تقف اليوم كالعروس ابتهاجًا بقدومك، سعيدة كل السعادة بوجودك على أرضها، التي يشهد لها التاريخ كما يشهد لأهلها الأوفياء الكرام، فأهلاً بك يا وجه السعد في محافظة الوفاء، ومرحبًا بك عدد ما يكنه أهلها لك حبًا وولاء وانتماء، فأنتم يا سيدي استحدثتم مهرجان شرورة الشتوي برؤية تنم عن عمق درايتكم، فنهضتم بالمحافظة عامة ومركز الوديعة خاصة نهضة شاملة على كافة المستويات والأصعدة، فلسموكم الكريم عظيم الشكر والامتنان؛ لما شهدته منطقة نجران ومحافظاتها ومراكزها من تطور وازدهار.
* إبراهيم بن محمد الدوسري
* رئيس مركز الوديعة

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