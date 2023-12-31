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48 ورقة وبحثا للأمراض النادرة بالأطفال

12/31/2023 2:11:55 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثاني للمستجدات في اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال الذي سينعقد في فندق انتر كونتيننتال بجدة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الخميس إلى السبت 18 – 20 يناير 2024 أكثر من 48 ورقة عمل وبحثا علميا مقدما من نخبة من الأطباء والمتحدثين في المؤتمر والذين سيناقشون أهم وأحدث المستجدات الطبية العالمية والعربية والمحلية في مجال اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال.
وأكد رئيس المؤتمر واللجنة العلمية – استشاري غدد الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن إقامة 4 ندوات تخصصية دقيقة في الأمراض النادرة للأطفال على مدى اليومين الأول والثاني للمؤتمر، يقدمها 4 من أمهر الأطباء المتخصصين من المملكة المتحدة ((بريطانيا)) ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن داخل المملكة، حيث سيكون لهذه الندوات أثر علمي كبير على الحضور والمشاركين في المؤتمر، كما يتضمن البرنامج عدة ورش عمل تخصصية لتدريب وتعليم المثقفين والعاملين في مجال التثقيف لمرضى داء السكري، والتي تشرف عليها أخصائية تثقيف السكري إيمان العقل، وتهدف هذه الورش إلى تدريب الحضور على كيفية التعامل مع مرضى السكري من الأطفال ومع ذويهم مما سيسهم من تعريف الأسر بطرق استخدام الأدوية لأطفالهم وتعريفهم بكيفية التعايش مع المرض وبالتالي الحد من تفاقم الحالات ومنع الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض السكري التي قد تؤدي إلى بتر أحد الأطراف للمريض أو وفاته.
وختم رئيس المؤتمر بتوجيه الدعوة لجميع الأطباء والمتخصصين والممارسين الصحيين المستهدفين بالحضور للمسارعة بالتسجيل عبر الرابط التالي:
وحضور المؤتمر والاستفادة من هذا الزخم العلمي الكبير والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 20 ساعة علمية CME.

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