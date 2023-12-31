48 ورقة وبحثا للأمراض النادرة بالأطفال

(MENAFN
- Al Watan) اعتمدت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثاني للمستجدات في اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال الذي سينعقد في فندق انتر كونتيننتال بجدة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الخميس إلى السبت 18 – 20 يناير 2024 أكثر من 48 ورقة عمل وبحثا علميا مقدما من نخبة من الأطباء والمتحدثين في المؤتمر والذين سيناقشون أهم وأحدث المستجدات الطبية العالمية والعربية والمحلية في مجال اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال.
وأكد رئيس المؤتمر واللجنة العلمية – استشاري غدد الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن إقامة 4 ندوات تخصصية دقيقة في الأمراض النادرة للأطفال على مدى اليومين الأول والثاني للمؤتمر، يقدمها 4 من أمهر الأطباء المتخصصين من المملكة المتحدة ((بريطانيا)) ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن داخل المملكة، حيث سيكون لهذه الندوات أثر علمي كبير على الحضور والمشاركين في المؤتمر، كما يتضمن البرنامج عدة ورش عمل تخصصية لتدريب وتعليم المثقفين والعاملين في مجال التثقيف لمرضى داء السكري، والتي تشرف عليها أخصائية تثقيف السكري إيمان العقل، وتهدف هذه الورش إلى تدريب الحضور على كيفية التعامل مع مرضى السكري من الأطفال ومع ذويهم مما سيسهم من تعريف الأسر بطرق استخدام الأدوية لأطفالهم وتعريفهم بكيفية التعايش مع المرض وبالتالي الحد من تفاقم الحالات ومنع الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض السكري التي قد تؤدي إلى بتر أحد الأطراف للمريض أو وفاته.
وختم رئيس المؤتمر بتوجيه الدعوة لجميع الأطباء والمتخصصين والممارسين الصحيين المستهدفين بالحضور للمسارعة بالتسجيل عبر الرابط التالي:
وحضور المؤتمر والاستفادة من هذا الزخم العلمي الكبير والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 20 ساعة علمية CME.
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