Sunday, 31 December 2023 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضغط يحول الصوديوم لعازل

12/31/2023 2:11:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى علماء في جامعة بوفالو الأمريكية دراسة لفهم التغيرات الكيميائية التي تحدث في الصوديوم تحت ضغط مرتفع، على غرار الظروف الموجودة تحت القشرة الأرضية أو داخل النجوم والكواكب.
واكتشف الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة ((الكيمياء التطبيقية))، أنه تحت الضغط الشديد، يتحول الصوديوم من معدن لامع إلى عازل شفاف، وهو ما يتحدى الافتراض السابق بأن المواد تصبح دائمًا معدنية تحت ضغط عالٍ.
وخلافًا للنظريات السابقة، فقد وجدوا أن الإلكترونات، بدلًا من أن يتم إخراجها من الذرات، تظل مرتبطة كيميائيًا مع بعضها البعض، وتشكل ما يعرف بحالة الإلكتريد، التي تتسبب في التحول الفيزيائي للصوديوم من معدن إلى عازل.

MENAFN31122023000089011017ID1107672386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث