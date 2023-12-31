سوق الأسهم السعودية ينهي عام 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عاما

(MENAFN
- Al Watan) أنهى مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" آخر جلسات العام 2023 على ارتفاع 35.47 نقطة، بنسبة 0.30%، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 11967.39 نقطة.
وبلغت مكاسب المؤشر خلال العام المنصرم 1488.93 نقطة وبنسبة 14.21% مقارنة باغلاق العام 2022 الذي كان 10478.46 نقطة، ليسجل أعلى إغلاق سنوي في 18 عاما وتحديدا منذ العام 2005 حين وصل المؤشر إلى 16712.64 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 205 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات معادن، ومعدنية، وأميانتيت، والباحة، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وأنابيب الشرق، وأسمنت المدينية، والوطنية للتعليم، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.34% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، وسال، وأماك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 305 نقاط ليقفل عند مستوى 24528.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.
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