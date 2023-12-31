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سوق الأسهم السعودية ينهي عام 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عاما

12/31/2023 2:11:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" آخر جلسات العام 2023 على ارتفاع 35.47 نقطة، بنسبة 0.30%، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 11967.39 نقطة.
وبلغت مكاسب المؤشر خلال العام المنصرم 1488.93 نقطة وبنسبة 14.21% مقارنة باغلاق العام 2022 الذي كان 10478.46 نقطة، ليسجل أعلى إغلاق سنوي في 18 عاما وتحديدا منذ العام 2005 حين وصل المؤشر إلى 16712.64 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 205 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات معادن، ومعدنية، وأميانتيت، والباحة، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وأنابيب الشرق، وأسمنت المدينية، والوطنية للتعليم، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.34% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، وسال، وأماك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 305 نقاط ليقفل عند مستوى 24528.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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