الفضلي يوقع اتفاقية إنشاء مشروع الخزن الاستراتيجي بجعرانة

(MENAFN
- Al Watan) وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بمقر الوزارة اليوم، اتفاقية إنشاء مشروع الخزن الاستراتيجي المستقل في جعرانة بمكة المكرمة بسعة تخزينيه 2,000,000 متر مكعب بالإضافة إلى إنشاء خزن تشغيلي بسعة 500,000 متر مكعب.
وأوضح المهندس الفضلي أن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقًا لأهداف وخطط منظومة المياه لرفع قدرات الخزن الاستراتيجي للمياه في مناطق المملكة كافة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه، مما يعكس شراكتها الاستراتيجية مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي امتدادا للعديد من المشاريع المماثلة التي سيتم تنفيذها مع القطاع الخاص.
وبين الوزير أن مشروع الخزن الاستراتيجي بجعرانة سيعمل بشكلٍ مباشر لخدمة الحُجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى سكان وزوار منطقة مكة المكرمة مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وسيكون التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الثاني من عام 2027م، مشيرًا إلى أن مدة الاتفاقية 30 عام، وسيحقق المشروع تواجديه للمياه المخزنة بنسبة 100% بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
ويأتي هذا المشروع امتدادا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ونقل المياه المستقلة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
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