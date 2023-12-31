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الفضلي يوقع اتفاقية إنشاء مشروع الخزن الاستراتيجي بجعرانة

12/31/2023 2:11:55 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بمقر الوزارة اليوم، اتفاقية إنشاء مشروع الخزن الاستراتيجي المستقل في جعرانة بمكة المكرمة بسعة تخزينيه 2,000,000 متر مكعب بالإضافة إلى إنشاء خزن تشغيلي بسعة 500,000 متر مكعب.
وأوضح المهندس الفضلي أن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقًا لأهداف وخطط منظومة المياه لرفع قدرات الخزن الاستراتيجي للمياه في مناطق المملكة كافة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه، مما يعكس شراكتها الاستراتيجية مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي امتدادا للعديد من المشاريع المماثلة التي سيتم تنفيذها مع القطاع الخاص.
وبين الوزير أن مشروع الخزن الاستراتيجي بجعرانة سيعمل بشكلٍ مباشر لخدمة الحُجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى سكان وزوار منطقة مكة المكرمة مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وسيكون التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الثاني من عام 2027م، مشيرًا إلى أن مدة الاتفاقية 30 عام، وسيحقق المشروع تواجديه للمياه المخزنة بنسبة 100% بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
ويأتي هذا المشروع امتدادا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ونقل المياه المستقلة ومعالجة مياه الصرف الصحي.

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