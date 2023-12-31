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إضافة خدمة شحن لربط السعودية بجنوب شرق آسيا والهند

12/31/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، اليوم، إضافة ((Ocean Network Express (ONE)))، و((Samudera Shipping Line Ltd (SAMU)))، وخدمة الشحن الجديدة (SIG) في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بالتعاون مع ((الشركة السعودية العالمية للموانئ))، المشغلة محطتي الحاويات بالميناء، لربط المملكة بجنوب شرق آسيا والهند.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها ((موانئ))، لتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزا لوجستيا عالميا، ومحور ربط ثلاث قارات، وتعزيزا لشراكاتها الإستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة العالمية، للوصول إلى الريادة الدولية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ6 موانئ إقليمية وعالمية: سنغافورة، ونهافا شيفا وموندرا وكوشين بالهند، وكولومبو في سريلانكا، وجبل علي الإماراتي، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة من خلال سفينة تبلغ طاقتها الاستيعابية 2.700 حاوية قياسية.
وقد أسهم نجاح ((موانئ)) في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 28 خدمة جديدة خلال العام الجاري في تحقيق المملكة أعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير أونكتاد للربع الرابع لـ2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 79.01 نقطة، وذلك استكمالًا للأرقام القياسية الكبرى التي كان آخرها تسجيل 77.66 نقطة خلال الربع الثالث لـ2023.

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