إضافة خدمة شحن لربط السعودية بجنوب شرق آسيا والهند

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، اليوم، إضافة ((Ocean Network Express (ONE)))، و((Samudera Shipping Line Ltd (SAMU)))، وخدمة الشحن الجديدة (SIG) في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بالتعاون مع ((الشركة السعودية العالمية للموانئ))، المشغلة محطتي الحاويات بالميناء، لربط المملكة بجنوب شرق آسيا والهند.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها ((موانئ))، لتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزا لوجستيا عالميا، ومحور ربط ثلاث قارات، وتعزيزا لشراكاتها الإستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة العالمية، للوصول إلى الريادة الدولية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ6 موانئ إقليمية وعالمية: سنغافورة، ونهافا شيفا وموندرا وكوشين بالهند، وكولومبو في سريلانكا، وجبل علي الإماراتي، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة من خلال سفينة تبلغ طاقتها الاستيعابية 2.700 حاوية قياسية.
وقد أسهم نجاح ((موانئ)) في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 28 خدمة جديدة خلال العام الجاري في تحقيق المملكة أعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير أونكتاد للربع الرابع لـ2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 79.01 نقطة، وذلك استكمالًا للأرقام القياسية الكبرى التي كان آخرها تسجيل 77.66 نقطة خلال الربع الثالث لـ2023.
MENAFN31122023000089011017ID1107672381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.