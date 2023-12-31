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حرس الحدود بجازان ينقذ بحارا مصريا

12/31/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أنقذ حرس الحدود بمنطقة جازان مقيمًا من الجنسية المصرية على متن زورق صيد بعد تعرضه لإصابة في القدم.
وتمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود من إخلائه وتقديم الإسعافات الأولية له، ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

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