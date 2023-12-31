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مذكرات تفاهم ومقترحات على طاولة الشورى

12/31/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ، اجتماعها الأول من السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها الذي اشتمل على العديد من التقارير والموضوعات.
وشرعت الهيئة العامة في استعراض جدول أعمالها بحضور نائب رئيس المجلس مشعل السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، حيث وافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة عددٍ من الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، من بينها مذكرات تفاهم وتعاون، ومقترحات وفق المادة (23) من نظام المجلس.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المادة الحادية والعشرين من نظام مجلس الشورى تنصُّ على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة، وتختص الهيئة العامة وفق قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس.

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