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تقنيات متطورة لحسم نتائج الفائزين في كأس العلا للصقور

12/31/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Al Watan) طوّع "كأس العلا للصقور" التقنيات الحديثة لإقرار نتائج الفوز للصقور المشاركة في مسابقة الملواح، التي تقدر بأجزاء من الثانية، انطلاقاً من نقطة البداية وصولاً إلى الملوّح بالشارة للصقر، حيث يقاس الزمن بنظامين للتقنية؛ هما نظام الليزر الرئيس ونظام الكاميرات الاحتياطي.
وأوضح الخبيران في تقنية حساب الأزمنة والمسافات بكأس العلا للصقور السعودي، راجح الجهني، والإيطالي فرانسسكو دريقو، أن النظامين المستخدمين في حساب الزمن والسرعة يعدَّان من أحدث التقنيات على الإطلاق، إذ تمت تجربتهما مسبقاً في سباقات الجري لمسافات طويلة، وكذلك على مضامير سباقات الفورمولا 1، وأثبتا فعاليتهما ودقتهما.
وأشارا إلى أن النظامين يقيسان سرعة الصقر في الهواء خلال قطع مسافة 400 متر في كأس العلا للصقور؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وخصص له جوائز تصل إلى 60 مليون ريال، وبيّن الخبيران أن النظام الرئيس المستخدم هو "الليزر"؛ الذي وضع عند نقطتي البداية والنهاية، فبمجرد انطلاق الصقر من يد الصقار ومروره من جهاز القياس الأول، يبدأ حساب الزمن والسرعة، وعند وصوله إلى خط النهاية تسجل النتيجة فوراً، إذ يُظهر النظام على الشاشة بيانات الصقر، ورقمه المدون في سجلات المسابقة، وترتيبه بين الصقور السابقة واللاحقة له.
وأبان أن النظام الآخر هو ثانوي يعتمد على الكاميرات، ويحسب السرعة وزمن وصول الصقر إلى نقطة النهاية، وتتم مقارنته في كل مرة مع نتائج النظام الرئيس، حيث إن النتائج المدونة تعد نهائية، وفي حالات خاصة جداً يعاد إطلاق الصقر مرة أخرى، في حال قررت اللجنة ذلك.

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