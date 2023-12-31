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وزارة الرياضة تطلق حملة اسبقها

12/31/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الرياضة حملة توعوية بعنوان "اسبقها"، تستهدف مختلف فئات المجتمع العمرية، ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وجعل الرياضة نمط حياة، وثقافة مجتمعية.
وتهدف الحملة إلى تحفيز المجتمع لممارسة الرياضة، ورفع الوعي بتنوع الرياضات البدنية ومناسبتها لجميع الشرائح، وتبسيط طرقها من خلال المساهمة في تغيير الصورة النمطية عن الشخص الرياضي بشكل عام. وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة المختلفة للفئات المستهدفة، ومنها نشر محتويات إبداعية وعصرية، بطرق تناسب فئات المجتمع السعودي كافة، حيث خصصت هذه المحتويات للتوعية بأهمية الرياضة وفوائدها المتعددة للفرد.
وتلتقي الحملة مع أهداف وزارة الرياضة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف الرياضية في مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، ومنها تعزيز نسبة ممارسة الرياضة نحو بناء مجتمع رياضي حيوي، وتحقيق التميز في الرياضات إقليميًّا وعالميًّا، إضافة إلى مشاركة مختلف الفئات العمرية في الأنشطة الرياضية المختلفة.

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