الرياضة تبدأ بتسجيل الراغبين في الاستثمار بالأندية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الرياضة وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية والذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على وجه الخصوص.
ويتضمن المسار الثاني من المشروع، تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليا وعالميا في الاستثمار بالأندية الرياضية كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح، ويمكن للمهتمين والراغبين في الاستثمار بالأندية الرياضية من مختلف الجهات، زيارة موقع الوزارة لتسجيل البيانات اللازمة.
يذكر أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أعلن في يونيو الماضي، يقوم على 3 أهداف إستراتيجية وجوهرية، تتمثل في:
- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، نحو تحقيق اقتصاد رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم.
- رفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية.
- العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.
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