Sunday, 31 December 2023 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرياضة تبدأ بتسجيل الراغبين في الاستثمار بالأندية

12/31/2023 2:11:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الرياضة وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية والذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على وجه الخصوص.
ويتضمن المسار الثاني من المشروع، تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليا وعالميا في الاستثمار بالأندية الرياضية كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح، ويمكن للمهتمين والراغبين في الاستثمار بالأندية الرياضية من مختلف الجهات، زيارة موقع الوزارة لتسجيل البيانات اللازمة.
يذكر أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أعلن في يونيو الماضي، يقوم على 3 أهداف إستراتيجية وجوهرية، تتمثل في:
- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، نحو تحقيق اقتصاد رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم.
- رفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية.
- العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.

MENAFN31122023000089011017ID1107672374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث