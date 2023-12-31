الأباتشي تحلق في قمة الطائرة

الأباتشي تحلق في قمة الطائرة
التاريخ
12/31/2023 2:11:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) أحكم الهلال قبضته على صدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بـ23 نقطة، بنهاية الجولة الثامنة للدوري، وسط مطاردة الأهلي الذي حل ثانيا بـ22 نقطة، والابتسام ثالثا بـ18 نقطة، وجاء الاتحاد رابعا بـ16 نقطة، فالفيصلي خامسا بـ15 نقطة، والخليج سادسا بـ12 نقطة والنصر سابعا بـ11 نقطة، فأبها ثامنا بـ8 نقاط متقدما على الهداية التاسع الذي يملك ذات الرصيد وحل تاسعا بفارق الانتصارات، وحل ضمك عاشرا بـ5 نقاط، ويتقدم على الوحدة الـ11 الذي جمع ذات الرصيد بعدد الانتصارات، وجاء في المركز الأخير الصفا بنقطة واحدة.
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