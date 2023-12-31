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عبور 16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة

12/31/2023 2:11:53 PM
(MENAFN- Al Watan) عبرت 16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
يذكر أن مجموع الشاحنات الإغاثية السعودية التي عبرت منفذ رفح الحدودي حتى الآن 172 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة.
يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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