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روسيا تعاقب أوكرانيا بـ 49 طائرة مسيرة

12/31/2023 2:11:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وفت القوات الروسية بوعدها بالرد على ضربات مدينة بيلغورود الحدودية الروسية، وشنت هجومًا جديدًا بطائرات دون طيار على أوكرانيا.
فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت 21 من أصل 49 طائرة دون طيار أطلقتها القوات الروسية خلال الليل.
وأصيب 28 شخصا في هجوم على مدينة خاركيف بشرق البلاد، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف، وتعرض فندق مركزي ومبانٍ سكنية ورياض أطفال ومتاجر ومبانٍ إدارية لأضرار، بحسب مكتب المدعي العام الإقليمي.
هجوم إرهابي
ووعدت روسيا بأن الضربات على بيلغورود في وقت سابق ((لن تمر دون عقاب)). وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ضربت ((مراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية)) في خاركيف، وذكرت أن غارتها على فندق قصر خاركيف ((دمرت ممثلين عن مديرية المخابرات الرئيسية والقوات المسلحة الأوكرانية)) المشاركين في ((الهجوم الإرهابي)) في بيلغورود.
حيث أسفر قصف عنيف في مدينة بيلغورود الروسية عن مقتل 21 شخصا في أعقاب الهجمات الجوية التي شنتها موسكو على أنحاء أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها حددت الذخيرة المستخدمة في الهجوم على أنها صواريخ مصاص دماء تشيكية الصنع وصواريخ أولكا مزودة برؤوس حربية للذخائر العنقودية، ولم تقدم أي معلومات إضافية.
وقالت الوزارة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي ((إن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب)).
وفي اجتماع طارئ بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت به روسيا مساء، اتهم المبعوث فاسيلي نيبينزيا كييف بارتكاب ((هجوم إرهابي)). وفي تعليقات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية الروسية، زعم نيبينزيا أن أوكرانيا شنت ((عملًا إرهابيًا متعمدًا موجهًا ضد المدنيين)).
اندلاع حريق
وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن صحافيًا بريطانيًا كان من بين الجرحى، في حين ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية ZDF أن أحد طاقمها التلفزيوني كان في الفندق. وقالت قناة ZDF في بيان إن مترجمًا أوكرانيًا أصيب بالحطام وأصيب بجروح خطيرة، كما أصيب أحد حراس الأمن التابعين للفريق.
وقالت بيتينا شوستن، رئيسة تحرير قناة ZDF: ((هذا هجوم آخر من جانب روسيا على الصحافة الحرة)).
وفي منطقة كييف المحيطة بالعاصمة، تسبب هجوم بطائرة روسية دون طيار في اندلاع حريق في منشأة حيوية للبنية التحتية، حسبما قال مسؤولون محليون.

قصف بيلغورود الروسية
أدى إلى مقتل 24 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال
أصيب 108 أشخاص آخرون في الهجوم
تعد أحد أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية
الذخيرة المستخدمة في الهجوم:
1 - صواريخ مصاص دماء تشيكية الصنع
2 - صواريخ أولكا مزودة برؤوس حربية للذخائر العنقودية

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