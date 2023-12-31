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11 موقعا للأحوال المتنقلة

12/31/2023 2:11:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 11 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ((نأتي إليك)) التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة ((موجودين)) الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وتشمل الخدمات مناطق مكة المكرمة والباحة وحائل وعسير والقصيم.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية.

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