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23 هجوما غير قانوني شنه الحوثيون على الشحن الدولي

12/31/2023 2:11:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر نائب الأدميرال براد كوبر، القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، أن المتمردين الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي علامات على إنهاء هجماتهم ((المتهورة)) على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى مع انضمام المزيد من الدول إلى التحالف الدولي.
وأعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما المتمردون الحوثيون اليمنيون باتجاه سفينة حاويات في البحر الأحمر، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه بعد ساعات، حاولت أربعة زوارق مهاجمة نفس السفينة، لكن القوات الأمريكية فتحت النار، مما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الطاقم المسلح.
وقالت إن ((هذا هو الهجوم غير القانوني الثالث والعشرون الذي يشنه الحوثيون على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر)).
طلب المساعدة
وأبلغت السفينة ميرسك هانزغو، التي ترفع علم سنغافورة عن تعرضها بالفعل لصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر وطلبت المساعدة، وأضاف البيان أن السفينة ((يو إس إس جرافيلي)) و((يو إس إس لابون)) استجابتا لنداء المساعدة، وأفادت التقارير أن السفينة المملوكة للدنمارك كانت صالحة للإبحار ولم يتم تسجيل أي إصابات.
وفي بيان آخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة نفسها أصدرت نداء استغاثة إضافي بشأن هجوم ثان ((بواسطة أربعة زوارق صغيرة للحوثيين مدعومين من إيران)).
وإن المهاجمين أطلقوا النار من أسلحة صغيرة على السفينة ميرسك هانزغو، ووصلوا إلى مسافة 20 مترًا (حوالي 65 قدمًا) من السفينة، وحاولوا الاقتراب منها.
انضمام الدول
وقال كوبر في مقابلة، إنه منذ الإعلان عن عملية ((حارس الازدهار)) قبل ما يزيد قليلاً على 10 أيام، سافرت 1200 سفينة تجارية عبر منطقة البحر الأحمر، ولم تتعرض أي منها لهجمات بطائرات بدون طيار أو هجمات صاروخية، وإنه من المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى المهمة.
وكانت الدنمارك آخر الدول، إذ أعلنت أنها تخطط لإرسال فرقاطة إلى المهمة التي أعلنها وزير الدفاع لويد أوستن خلال زيارة إلى البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس للبحرية، قائلاً إن ((هذا تحدٍ دولي يتطلب عملاً

رد عسكري
وأطلق الحوثيون المدعومون من إيران، الذين يقولون إن هجماتهم تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل، النار على نفس سفينة الحاويات في حادثين منفصلين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار ردًا عسكريًا أمريكيًا.
إن خطورة الهجمات، التي ألحق العديد منها أضرارًا بالسفن، دفعت العديد من شركات الشحن إلى إصدار أوامر لسفنها بالبقاء في مكانها وعدم دخول المضيق حتى يتحسن الوضع الأمني. وكانت بعض شركات الشحن الكبرى ترسل سفنها حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، مما يضيف الوقت والتكاليف إلى الرحلات.
وقال كوبر، الذي يرأس الأسطول الخامس، إن هناك حاليًا خمس سفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تقوم بدوريات في مياه جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن، وأضاف أنه منذ بدء العملية، أسقطت السفن ما مجموعه 17 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن.

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