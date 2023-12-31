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خان يونس تحمية الاحتلال في مسيرة القصف المستمر

12/31/2023 2:11:53 PM
(MENAFN- Al Watan) قاومت غارات الاحتلال الإسرائيلية الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، واستهدفت مناطق في عدة أجزاء من قطاع غزة، ويأتي ذلك تأكيدًا على إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب ستستمر.
ووسعت إسرائيل هجومها على وسط غزة هذا الأسبوع مستهدفة حزامًا من الأحياء الحضرية الكثيفة التي تؤوي اللاجئين من الحرب التي اندلعت بعد قيام إسرائيل عام 1948.
وترك القتال لدى الفلسطينيين في غزة شعورًا بأنه لا يوجد مكان آمن، وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية كانت تعمل في خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، وأفاد السكان عن ضربات فيها وفي الجزء الأوسط من غزو، بعد أن جعلت إسرائيل هذا الأسبوع تلك المنطقة محورًا جديدًا لحربها مع انضمام لواء المظليين، أحد ألوية الاحتلال السبعة، إلى العمليات البرية الدائرة في خان يونس.
إسرائيل تضغط
وفي منطقة الزويدة وسط غزة، قتلت غارة جوية إسرائيلية ما لا يقل عن 13 شخصًا وأصابت عشرات آخرين، بحسب شهود، وتم لف الجثث بالبلاستيك الأبيض ووضعها أمام المستشفى، حيث أقيمت الصلاة قبل الدفن.
وأثار حجم الدمار في غزة، إلى جانب طول الحرب، تساؤلات حول إمكانية تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في سحق حماس، وكذلك حول خططها لغزة ما بعد الحرب.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تحافظ على سيطرة أمنية مفتوحة على قطاع غزة، دون أن يوضح ما سيحدث بعد ذلك، وفي مؤتمر صحفي، حيث قال إن الحرب ستستمر ((لعدة أشهر أخرى))، أكد عزمه الحفاظ على موطئ قدم عسكري إسرائيلي في شريط ضيق من الأرض في جنوب غزة بالقرب من الحدود مع مصر.
وأضاف: ((من الواضح أن أي اتفاق آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نحتاجه ونطلبه))، وتقول إسرائيل إن حماس قامت بتهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية، لكن من المرجح أن تعارض مصر أي وجود عسكري إسرائيلي هناك.
وفي تصريحاته العلنية حول خطط إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة، قال نتنياهو أيضًا إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية المدعومة دوليًا، والتي تدير بعض أجزاء من الضفة الغربية، بالمشاركة في أي حكم مستقبلي على غزة.
احتجاج الإسرائيليين
ويظهر الإسرائيليون، الذين ما زالوا يدعمون أهداف الحرب إلى حد كبير، علامات على أنهم بدأوا يفقدون صبرهم،
وتظاهر الآلاف ضد نتنياهو، في واحدة من أكبر المظاهرات ضد الزعيم الإسرائيلي الذي أمضى فترة طويلة في السلطة منذ بدء الحرب، وظلت البلاد المنقسمة بشكل حاد حول نتنياهو وخطة الإصلاح القانوني التي بدأها، موحدة في الغالب بشأن الحرب.
ودعت مظاهرة منفصلة يوم السبت إلى إطلاق سراح الرهائن الـ129 المتبقين لدى حماس، وطالبت عائلات الرهائن ومؤيديهم الحكومة بإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن على أهداف الحرب الأخرى، ونظموا احتجاجات كبيرة في نهاية كل أسبوع.
واقترحت مصر، أحد الوسطاء بين إسرائيل وحماس، خطة متعددة المراحل تبدأ بتبادل الرهائن بالأسرى، يرافقه وقف مؤقت لإطلاق النار –على غرار التبادل خلال هدنة استمرت أسبوعًا في نوفمبر، لكن يبدو أن الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق جديد، قال زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي تحتجز رهائن إسرائيليين يوم الأحد إنه لن يكون هناك تبادل مع إسرائيل قبل انتهاء الحرب وسحب إسرائيل قواتها من قطاع غزة، مكررًا موقف حماس.
هجوم الاحتلال البري
أدى إلى مقتل أكثر من 21600 فلسطيني وإصابة أكثر من 55000.
يواجه ربع سكان غزة خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير مساحات شاسعة من القطاع.
جعل أجزاء من غزة غير صالحة للسكن وشرد حوالي %85 من سكان غزة.
أعلن الاحتلال انضمام لواء المظليين، أحد ألوية الجيش السبعة، إلى العمليات البرية الدائرة في خان يونس.
قال الاحتلال إن قوات المظليين بدأت مهامهاهذا الأسبوع في منطقة خان يونس، بعد شهرين من المعارك الكبيرة شمال قطاع غزة.

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