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السعودية في 2023: نجاح دبلوماسي ونهضة مستمرة وجسور من العطاء تعبر الحدود

12/31/2023 2:11:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تودّع شعوب العالم بعد سويعات العام 2023م، الذي شهد العديد من الأحداث على مختلف الأصعدة، لتستقبل غداً الاثنين العام الميلادي الجديد 2024م، متطلعة إلى أن يكون عام خير ونماء ورخاء، يبشّر بمستقبل مشرق للإنسانية جمعاء.
دبلوماسية ناجحة
ومن أبرز أحداث العام 2023 المحلية والإقليمية والدولية: استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، وترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين مصر وتركيا، وتقديم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًا بمدينة القدس، إلى فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ممر اقتصادي جديد
ووقعت كلٌ من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وتأتي هذه المذكرة، بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.
أكبر عملية إجلاء
وعلى المستوى الأمني اندلع قتالٌ بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، مما أسفر عن إجلاء المملكة بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية 8455 شخصًا (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات)، من جمهورية السودان بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، كما ساعدت المملكة دولًا شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11,184) شخصًا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.
دعم غزة
وشهد قطاع غزة أكثر الأحداث دموية خلال العام 2023 حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي عدوانًا أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألفًا، وشردت الآلاف من منازلهم، ودمرت المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية. ولمكانة المملكة الكبيرة في العالمين العربي والإسلامي؛ ولدورها الريادي والمحوري منذ تأسيسها في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم في كل محفل، واستشعارًا بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية بذل الجهود في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، دعت بصفتها رئيس -القمة الإسلامية الحالية- منظمة التعاون الإسلامي لعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية، في الرياض لمناقشة وبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.
استضافة أبرز المحافل
وترسيخًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي والمحوري، ولما تحظى به من ثقة دولية جعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، فازت مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030.
قفزات في المؤشرات الدولية
وحصلت المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن تورتويس انتليجينس "Tortoise Intelligence"، وحصدت الجائزة الذهبية للحكومة الرقمية العربية لعام 2023 عن فئة التطبيقات الذكية، وحققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات العربية التابع لمجلة التايمز للتعليم العالي "THE" لعام 2023، إضافة إلى تحقيقها 5 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، كما أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي، لتتقدم بذلك على دول مجموعة العشرين، وحصلت على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.
إنجازات متتالية
ولا يخلو عام 2023 من الانجازات المتتالية، حيث أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن عددٍ من المشاريع التي تدعم رؤية المملكة 2030 ومنها: إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
تنمية القطاع الرياضي
وتحقيقًا لبناء قطاع رياضي فعّال من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، وأطلق سمو ولي العهد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
وأعلن ولي العهد عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض؛ تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، وإطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وحققت وكالة الأنباء السعودية خلال العام 2023 جائزتي "فانا النوعية" و"أحسن تقرير" في مسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية.

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