البورصة السعودية ترتفع بأكثر من 14% خلال عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالصين تسهل طلبات الحصول على التأشيرة للسياح الأمريكيين الرئيس الصيني: بكين ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي في 2024 تركيا تنهي برنامج الودائع بالعملات الأجنبية في العام الجديد

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية“تاسي”، بنحو 0.3% خلال تعاملات اليوم الأحد، لينهي العام على مكاسب بنحو 14.2%، وذلك في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024.

وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 13.1% محققا أكبر مكسب سنوي له منذ طرحه في ديسمبر 2019 على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لأداة“فيد ووتش” التابعة لسي.إم.أي، تتوقع الأسواق أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس ما يعكس تغيرا في التوقعات عن الشهر السابق.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.

لكن مكاسب المؤشر السعودي حدت من ضعف أسعار النفط .

وهبطت أسعار النفط، والتي تدعم اقتصادات الخليج، بأكثر من 10% في عام 2023، لتنهي بذلك عامين متتاليين من الارتفاع، حيث تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج وإجراءات البنك المركزي لاحتواء التضخم في تقلبات كبيرة في الأسعار.

وتوقع مسح أجرته رويترز لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​خام برنت 82.56 دولارا في 2024، مقابل 84.43 دولارا في نوفمبر وذلك بناء على توقعات بأن النمو الاقتصادي العالمي الضعيف سيقيد الطلب. ومع ذلك، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية يمكن أن يوفر دعما للأسعار.





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