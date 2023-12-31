البورصة السعودية ترتفع بأكثر من 14% خلال عام 2023

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ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية“تاسي”، بنحو 0.3% خلال تعاملات اليوم الأحد، لينهي العام على مكاسب بنحو 14.2%، وذلك في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024.
وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 13.1% محققا أكبر مكسب سنوي له منذ طرحه في ديسمبر 2019 على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
ووفقا لأداة“فيد ووتش” التابعة لسي.إم.أي، تتوقع الأسواق أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس ما يعكس تغيرا في التوقعات عن الشهر السابق.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.
لكن مكاسب المؤشر السعودي حدت من ضعف أسعار النفط .
وهبطت أسعار النفط، والتي تدعم اقتصادات الخليج، بأكثر من 10% في عام 2023، لتنهي بذلك عامين متتاليين من الارتفاع، حيث تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج وإجراءات البنك المركزي لاحتواء التضخم في تقلبات كبيرة في الأسعار.
وتوقع مسح أجرته رويترز لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط خام برنت 82.56 دولارا في 2024، مقابل 84.43 دولارا في نوفمبر وذلك بناء على توقعات بأن النمو الاقتصادي العالمي الضعيف سيقيد الطلب. ومع ذلك، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية يمكن أن يوفر دعما للأسعار.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107672365
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