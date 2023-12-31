الرقابة المالية تمد فترة اكتتاب زيادة رأسمال المشروعات الصناعية إلى 28 يناير

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مدة فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية.

ومن المقرر أن ينتهي الاكتتاب في المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 28 يناير المقبل.

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ويمتد تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لينتهي في 22 يناير المقبل.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن الزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه، موزعة على 972 مليون سهم لقدامى المساهمين نقدًا بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرشًا بالإضافة إلى 50 قرشًا لكل 10 أسهم مصاريف إصدار.

ويقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على قدامى المساهمين مع إعمال حق تداول الأسهم منفصلًا عن السهم الأصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

كما قررت العمومية تعديل المادة 43 من النظام الأساسي بالشركة.