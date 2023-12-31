الرقابة المالية تمد فترة اكتتاب زيادة رأسمال المشروعات الصناعية إلى 28 يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مدة فترة الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية.
ومن المقرر أن ينتهي الاكتتاب في المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 28 يناير المقبل.
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ويمتد تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لينتهي في 22 يناير المقبل.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن الزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه، موزعة على 972 مليون سهم لقدامى المساهمين نقدًا بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرشًا بالإضافة إلى 50 قرشًا لكل 10 أسهم مصاريف إصدار.
ويقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على قدامى المساهمين مع إعمال حق تداول الأسهم منفصلًا عن السهم الأصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
كما قررت العمومية تعديل المادة 43 من النظام الأساسي بالشركة.
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