10 يناير.. نهاية حق توزيع 3.2 مليون سهم خزينة لمساهمي ليسيكو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة ليسيكو مصر، أن ينتهي الحق في توزيع أسهم الخزينة البالغة 3.2 مليون سهم بإغلاق جلسة تداول 10 يناير المقبل.
وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع سهم لكل 24 سهم أصلي اعتبارًا من يوم 11 يناير المقبل.
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وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ليسيكو مصر، على توزيع أسهم الخزينة البالغ عددها 3.2 مليون سهم على المساهمين.
وأوضحت الشركة، أن التوزيع بنسبة سهم واحد لكل 24 سهم أصلي تقريبا بنسبة 0.041667 مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.
وكانت قررت شركة ليسيكو مصر، توزيع أسهم الخزينة التي قامت بشراؤها مطلع أبريل الماضي، على المساهمين كأسهم مجانية.
وارتفعت أرباح شركة ليسيكو مصر بنسبة 172% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 90.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 33.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.21 مليار جنيه، مقابل 745.52 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
وتحولت شركة ليسيكو مصر إلى ربح 12.7 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بخسائر 23.3 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.27 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.64 مليار جنيه خلال 2021.
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