10 يناير.. نهاية حق توزيع 3.2 مليون سهم خزينة لمساهمي ليسيكو

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة ليسيكو مصر، أن ينتهي الحق في توزيع أسهم الخزينة البالغة 3.2 مليون سهم بإغلاق جلسة تداول 10 يناير المقبل.

وسيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع سهم لكل 24 سهم أصلي اعتبارًا من يوم 11 يناير المقبل.

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وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ليسيكو مصر، على توزيع أسهم الخزينة البالغ عددها 3.2 مليون سهم على المساهمين.

وأوضحت الشركة، أن التوزيع بنسبة سهم واحد لكل 24 سهم أصلي تقريبا بنسبة 0.041667 مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.

وكانت قررت شركة ليسيكو مصر، توزيع أسهم الخزينة التي قامت بشراؤها مطلع أبريل الماضي، على المساهمين كأسهم مجانية.

وارتفعت أرباح شركة ليسيكو مصر بنسبة 172% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 90.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 33.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.21 مليار جنيه، مقابل 745.52 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وتحولت شركة ليسيكو مصر إلى ربح 12.7 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بخسائر 23.3 مليون جنيه خلال 2021.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.27 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.64 مليار جنيه خلال 2021.