وزير التموين: الانتهاء من المرحلة الرابعة بمشروع جمعيتي وجار تنفيذ الخامسة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي انتهاء المرحلة الرابعة من مشروع“جمعيتى” التي تم تنفيذها بالكامل.

وأوضح في بيان له اليوم الأحد أنه جار حاليا الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتى تشهد استقرارا فى إنهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة، واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين ادارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

موضوعاتوزير التموين يصدر قراراً بضوابط تداول 7 سلع استراتيجية 1600 سائح على متن 65 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر “هيلثى ميلك” تعتزم إنشاء“محجر بيطري” بتمويل من البنك الزراعى

وأضاف المصيلحي أن المشروع حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف، وأكثر من ذلك حيث بلغ عدد منافذه المفتتحه فى كافة أنحاء الجمهورية إلى 8215 منفذا.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة و توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن منافذ جمعيتى تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وصرف السلع الحره.

وأضاف أنه يتم المتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.

وأشار كمال إلى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم و اعتبارا من 1/1/2024 لن تتلقى الوزارة اى طلبات جديدة لفتح المشروع.

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