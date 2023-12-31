وزير التموين: الانتهاء من المرحلة الرابعة بمشروع جمعيتي وجار تنفيذ الخامسة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي انتهاء المرحلة الرابعة من مشروع“جمعيتى” التي تم تنفيذها بالكامل.
وأوضح في بيان له اليوم الأحد أنه جار حاليا الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتى تشهد استقرارا فى إنهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة، واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين ادارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.
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وأضاف المصيلحي أن المشروع حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف، وأكثر من ذلك حيث بلغ عدد منافذه المفتتحه فى كافة أنحاء الجمهورية إلى 8215 منفذا.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الأساسية والتموينية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة و توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن منافذ جمعيتى تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وصرف السلع الحره.
وأضاف أنه يتم المتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.
وأشار كمال إلى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم و اعتبارا من 1/1/2024 لن تتلقى الوزارة اى طلبات جديدة لفتح المشروع.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107672362
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