المصريون يسيطرون على 86.4% من تعاملات الأسهم بالبورصة في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
مثلت تعاملات المستثمرين المصريين 86.4% من قيمة تداول الأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات.
بينما سجل الأجانب 6.1% من إجمالي قيم التداولات وسجل العرب 7.5%، وحقق المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو 3.7 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.9 مليار جنيه.
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وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 70.53% خلال عام 2023، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 95.34%.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 90.09% وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 70.29%، مع نهاية تعاملات عام 2023.
وشهد السوق قيم تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، خلال آخر جلسات العام، من خلال تداول 865.5 مليار سهم، بتنفيذ 114.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة.
وارتفع خلال الجلسة الأخيرة من العام الجاري نحو 73 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 12.1%، و الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف بنسبة 10%.
وتراجعت أسعار 71 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنحو 5.4%، وسهم العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنحو 4.2%، فيما لم تتغير أسعار 61 سهما.
وأغلق رأس المال السوقى، تعاملات العام عند مستوى 1.7 تريليون جنيه.
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