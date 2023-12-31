المصريون يسيطرون على 86.4% من تعاملات الأسهم بالبورصة في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) مثلت تعاملات المستثمرين المصريين 86.4% من قيمة تداول الأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 6.1% من إجمالي قيم التداولات وسجل العرب 7.5%، وحقق المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو 3.7 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.9 مليار جنيه.

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وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 70.53% خلال عام 2023، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 95.34%.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 90.09% وصعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 70.29%، مع نهاية تعاملات عام 2023.

وشهد السوق قيم تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، خلال آخر جلسات العام، من خلال تداول 865.5 مليار سهم، بتنفيذ 114.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة.

وارتفع خلال الجلسة الأخيرة من العام الجاري نحو 73 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 12.1%، و الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف بنسبة 10%.

وتراجعت أسعار 71 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنحو 5.4%، وسهم العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب بنحو 4.2%، فيما لم تتغير أسعار 61 سهما.

وأغلق رأس المال السوقى، تعاملات العام عند مستوى 1.7 تريليون جنيه.