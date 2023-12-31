رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة المصرية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار فى عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول فى البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن عن طريق سوق الأوراق المالية.

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وفى مستهل الاجتماع استعرض“الشيخ” عددًا من مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 وحتى 28 ديسمبر، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 حقق عائدًا بنسبة 66% وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.

وأضاف: شهد رأس المال السوقى ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة 73.09% عن عام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 16.4% وهى الأعلى منذ سنوات.

كما ارتفع إجمالى قيم التداول إلى مستوى تاريخى هو 3.349 تريليون جنيه فى ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلى على أذون الخزانة فى السوق الثانوى يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقماً قياسياً فى أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف فى عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنا بـ 1500 فى 2022.

وخلال الاجتماع، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة أن إستراتيجية التطوير تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليا تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال.

وتابع: تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل فى السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبى مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة فى السوق الثانوي.

وقال“الشيخ”: ترمى استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح فى البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها المعلنة فى“وثيقة ملكية الدولة” كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة: إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب فى رؤية 2030، تشمل الاستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم فى سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم فى المجتمع.