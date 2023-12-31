الإمارات دبى الوطنى - مصر يرفع الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار لمدة 3 و5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، عن زيادة كبيرة فى أسعار الفائدة على شهادات الإيداع الحالية بالدولار الأمريكى لمدة 3 و5 سنوات، والتى تعد واحدة من أكثر العروض تنافسية فى السوق.

وقال البنك فى بيان:“تؤكد هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بتقديم نتائج متفوقة وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه، وتهدف الشهادة إلى جذب الأرباح بالدولار وضخها فى الاقتصاد القومى، مما يسمح للعملاء بتعظيم مدخراتهم فى مصر”.

موضوعات“أبو ظبى الإسلامى – مصر” يطلق“الخدمات المصرفية الخاصة” لكبار العملاء تقديرات ببدء المركزي الأوروبي خفض الفائدة بالربع الثاني من 2024 بنك مصر يتوسع إفريقياً ويبدأ تأسيس بنك تابع في جيبوتي وفرع بالصومال

وأضاف البنك:“كجزء من هذا العرض الجديد، يقوم بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر أيضاً بإعادة تفعيل فترات الفائدة الشهرية والربع سنوية ونصف السنوية والسنوية، مما يوفر للعملاء الراحة فى فترات دفع الفوائد المختلفة، وتعد هذه المبادرة قيمة إضافية إلى التجربة المصرفية الشاملة”

كما يقدم البنك مكافأة خاصة لأول 50 شخصاً يصدر شهادات الإيداع التى تجلب أموالاً جديدة، وسيحصل هؤلاء العملاء على قسيمة نقدية أو رمز ترويجى بقيمة 5000 جنيه مصرى لكل قسيمة / رمز ترويجى، يمكنهم الحصول عليه مرة واحدة فقط، ويقدم هذا العرض فرصة رائعة للعملاء لكسب مكافآت إضافية مع تأمين مستقبلهم المالى.

ويتماشى العرض الجديد لبنك الإمارات دبى الوطنى – مصر تماماً مع رؤيته المتمثلة فى توفير حلول متكاملة وخدمات استثنائية لعملائه مع الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.

شروط وأحكام شهادة الإيداع

. إصدار الشهادة متاح لجميع عملاء الأفراد والشركات.

. الحد الأدنى لإصدار شهادة الإيداع هو 5000 دولار أمريكى.

. يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.