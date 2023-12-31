الإمارات دبى الوطنى - مصر يرفع الفائدة على شهادات الإيداع بالدولار لمدة 3 و5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، عن زيادة كبيرة فى أسعار الفائدة على شهادات الإيداع الحالية بالدولار الأمريكى لمدة 3 و5 سنوات، والتى تعد واحدة من أكثر العروض تنافسية فى السوق.
وقال البنك فى بيان:“تؤكد هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بتقديم نتائج متفوقة وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه، وتهدف الشهادة إلى جذب الأرباح بالدولار وضخها فى الاقتصاد القومى، مما يسمح للعملاء بتعظيم مدخراتهم فى مصر”.
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وأضاف البنك:“كجزء من هذا العرض الجديد، يقوم بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر أيضاً بإعادة تفعيل فترات الفائدة الشهرية والربع سنوية ونصف السنوية والسنوية، مما يوفر للعملاء الراحة فى فترات دفع الفوائد المختلفة، وتعد هذه المبادرة قيمة إضافية إلى التجربة المصرفية الشاملة”
كما يقدم البنك مكافأة خاصة لأول 50 شخصاً يصدر شهادات الإيداع التى تجلب أموالاً جديدة، وسيحصل هؤلاء العملاء على قسيمة نقدية أو رمز ترويجى بقيمة 5000 جنيه مصرى لكل قسيمة / رمز ترويجى، يمكنهم الحصول عليه مرة واحدة فقط، ويقدم هذا العرض فرصة رائعة للعملاء لكسب مكافآت إضافية مع تأمين مستقبلهم المالى.
ويتماشى العرض الجديد لبنك الإمارات دبى الوطنى – مصر تماماً مع رؤيته المتمثلة فى توفير حلول متكاملة وخدمات استثنائية لعملائه مع الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
شروط وأحكام شهادة الإيداع
. إصدار الشهادة متاح لجميع عملاء الأفراد والشركات.
. الحد الأدنى لإصدار شهادة الإيداع هو 5000 دولار أمريكى.
. يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.
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